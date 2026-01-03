logo
Tajrik Džouns je višak u Partizanu: Da li je ovim potezom Penjaroja završio njegovu karijeru u Beogradu?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Na meču ABA lige između Partizana i Borca trener Đoan Penjaroja nije koristio jedino Tajrika Džounsa. Šta to znači?

Da li Tajrik Džouns odlazi iz Partizana Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana savladali su Borac u 13. kolu ABA lige uz sjajno šutersko veče Nika Kalatesa koji je pogodio čak sedam trojki. Na ovom meču trener crno-bijelih Đoan Penjaroja koristio je deset igrača, iako je na duel poveo 11 košarkaša.

Jedini koji je ostao bez minuta bio je Tajrik Džouns. Američki centar o čijem se odlasku iz Beograda šuška već neko vrijeme presjedio je meč na klupi. Uz njega je samo Mika Murinen imao "jednocifrenu" minutažu.

Nije ovo prvi put da Tajrik Džouns propušta mečeve ABA lige, nije ga bilo šestom i sedmom kolu, ali je recimo u 12. kolu protiv Splita imao šest poena u 14 minuta na terenu. Protiv Valensije u Evroligi odigrao je 26 minuta i imao 9 poena i 6 skokova, a prije toga je u duelu sa Makabijem na terenu bio 21 minut i imao je 10 poena i 6 skokova. Na meču sa Krkom odigrao je sedam minuta, a nije ga bilo u Evroligi protiv Žalgirisa.

Da li je ovo pokazatelj njegove situacije i statusa u klubu, vidjećemo. On je pred ovaj meč pisao pa brisao poruke na društvenim mrežama. Dani koji dolaze donijeće odgovor. Za sada se kao njegova najvjerovatnija destinacija u nastavku sezone pominjao Olimpijakos.

Ako je to plan, moraće taj transfer da se obavi ubrzo. Rok za prijavu košarkaša za Evroligu je 5. januar i do tada mogu da se registruju pojačanja za nastavak sezone. Takođe teško da će Partizan pustiti Džounsa bez dovođenja adekvatne zamjene. 

