logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan pred potpisom centra, stigla potvrda iz Moskve: Nazire se rješenje ogromnog problema crno-bijelih

Partizan pred potpisom centra, stigla potvrda iz Moskve: Nazire se rješenje ogromnog problema crno-bijelih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Tonje Džekiri pregovara sa Partizanom i od danas to čini kao slobodan igrač

Tonje Džekiri pregovara sa Partizanom Izvor: MN PRESS

KK Partizan je u odmaklim pregovorima sa nigerijskim košarkašem Tonjeom Džekirijem, 31-godišnjim centrom koji je od ove subote zvanično slobodan igrač. U jutarnjim satima definitivno se rastao sa svojim dugogodišnjim klubom moskovskim CSKA i specijalizovani košarkaški nalozi tvrde da se sada čeka njegov dogovor sa crno-bijelima.

Tonje Džekiri bio je igrač CSKA od 2023. godine, ove sezone je u regionalnoj VTB ligi prosječno postizao po 7,5 poena uz 4,8 skokova, a prvi čovjek kluba Andrej Vatutin ispratio ga je iz Moskve biranim riječima.

"Toni je bio jedan od naših ključnih igrača u šampionskim sezonama u posljednje dvije godine. Zaista cijenimo njegov doprinos uspjesima CSKA. On je dokazano sjajan igrač, saigrač i ljubimac navijača", rekao je Vatutin.

Prema informacija od prethodnih dana, Partizan je aktivno razmatrao dolazak Džekirija usred svog neprijatnog rastanka sa centrom Tajrikom Džounsom, koji ima rok do 5. januara da pređe u neki drugi evroligaški klub i za to vrijeme je obrisao sve što ima veze sa Partizanom sa svojih naloga na društvenim mrežama.

Ako Džekiri dođe na njegovo mjesto u reketu, crno-bijeli će dobiti iskusnu "peticu", koja je igrala i za ASVEL, Baskoniju, UNIKS i Fenerbahče.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tonje Džekiri KK Partizan transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC