Partizan pred potpisom centra, stigla potvrda iz Moskve: Nazire se rješenje ogromnog problema crno-bijelih

Tonje Džekiri pregovara sa Partizanom i od danas to čini kao slobodan igrač

Izvor: MN PRESS

KK Partizan je u odmaklim pregovorima sa nigerijskim košarkašem Tonjeom Džekirijem, 31-godišnjim centrom koji je od ove subote zvanično slobodan igrač. U jutarnjim satima definitivno se rastao sa svojim dugogodišnjim klubom moskovskim CSKA i specijalizovani košarkaški nalozi tvrde da se sada čeka njegov dogovor sa crno-bijelima.

Tonje Džekiri bio je igrač CSKA od 2023. godine, ove sezone je u regionalnoj VTB ligi prosječno postizao po 7,5 poena uz 4,8 skokova, a prvi čovjek kluba Andrej Vatutin ispratio ga je iz Moskve biranim riječima.

"Toni je bio jedan od naših ključnih igrača u šampionskim sezonama u posljednje dvije godine. Zaista cijenimo njegov doprinos uspjesima CSKA. On je dokazano sjajan igrač, saigrač i ljubimac navijača", rekao je Vatutin.

Prema informacija od prethodnih dana, Partizan je aktivno razmatrao dolazak Džekirija usred svog neprijatnog rastanka sa centrom Tajrikom Džounsom, koji ima rok do 5. januara da pređe u neki drugi evroligaški klub i za to vrijeme je obrisao sve što ima veze sa Partizanom sa svojih naloga na društvenim mrežama.

Ako Džekiri dođe na njegovo mjesto u reketu, crno-bijeli će dobiti iskusnu "peticu", koja je igrala i za ASVEL, Baskoniju, UNIKS i Fenerbahče.