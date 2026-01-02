Đoan Penjaroja i Isak Bonga oglasili su se uoči utakmice između Partizana i Borca koji se igra u Čačku u okviru ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Partizan poslije poraza u Valensiji vida rane u ABA ligi i pokušaće da dođe do trijumfa na gostovanju. Gostovaće Borcu u Čačku u subotu (3. januar u 20 časova) i želi da obraduje navijače u prvom meču u 2026. godini. Uoči tog meča oglasili su se Đoan Penjaroja i Isak Bonga.

"Očekuje nas teška utakmica, posebno zato što je Čačak košarkaški grad. Dvorana je nešto manja nego kod nas, ali je atmosfera odlična za igranje košarke. Čeka nas čvrst i zahtjevan meč na koji moramo adekvatno da odgovorimo", rekao je Penjaroja.

Vidi opis Penjaroja oprezan pred gostovanje: "Čačak je košarkaški grad, biće teško" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Oprezan je i njemački reprezentativac.

"Imamo motivaciju, moramo da nastavimo dalje. Potrebno je da se vratimo na pravi put i da pokušamo da ostvarimo pobjedu, kao i da se trudimo da budemo bolji", zaključio je Bonga.

U prvom meču u Areni crno-bijeli su odnijeli pobjedu (84:74).