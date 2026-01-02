Nastavlja se saga oko Tajrika Džonsa.

Izvor: Klodian Lato/Eurokinissi Sports

Košarkaš Partizana Tajrik Džouns je na raskrsnici - Olimpijakos, Dubai ili Makabi? Najnovije onformacije iz Grčke kažu da je sve utanačeno i da će centar crno-bijelih pojačati reket velikana iz Pireja. Portal "Thrylos24.gr" donosi detalje transfera.

Navodno, Olimpijakos će platiti 400.000 evra za slobodu Džounsa koji ima ugovor sa Partizanom do kraja sezone. Dogovorena je saradnja na dvije i po godine i očekuje će se da će Tajrik zarađivati milion evra po sezoni, dok bi naredne cifra mogla da poraste za polovinu.

Trebalo je da Tajrik bude jedan od oslonaca Partizana ove sezone, ali ga je situacija u klubu i sa navijačima primorala da promijeni sredinu prije isteka ugovora. Sukob sa jednim od pristalica crno-bijelih je bila "kap koja je prelila čašu", a vidjećemo da li će biti još odlazaka iz Humske ove zime.

Vidi opis Grci kažu da je sve gotovo: Tajrik Džons ide u Olimpijakos, ovo su detalji transfera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Da li je Partizan našao zamjenu?

Prvo se pojavila vijest da bi Bruno Kaboklo mogao da se vrati iz Hapoela u Partizan, a potom je u jasvnost isplivalo novo ime - Tonje Džekiri (31, 213 cm) iz CSKA Moskve.

Italijanski insajder Adrea Kalconi objavio je informaciju da Džekiri hoće da ode iz Rusije i da bi tako mogao da bude direktna zamjena za Tajrika Džounsa, pa bi se tako poslije tri godine vratio u Evroligu u kojoj je nastupao za Fenerbahče, prije toga i za Baskoniju, dok je u posljednje tri sezone član CSKA sa kojim je dva puta osvajao VTB ligu. Nigerijac ove sezone prosječno bilježi 7,7 poena po meču uz 4,7 skokova.