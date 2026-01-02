"Samo Marinković nije dao doprinos u Partizanu": Vlade Đurović okrivio kapitena za poraz crno-bijelih

Košarkaški trener Vlade Đurović istakao je da bi utakmica Partizana i Valensije izgledala drugačije da su Dvejn Vašington i Vanja Marinković imali bolji doprinos

Izvor: MN PRESS, ArenaSport 1 / printscreen

Partizan je posle serije loših mečeva u Valensiji odigrao jedan vrijedan pomena. Crno-bijeli su bili konkurentni gotovo čitavu utakmicu, na kraju se ponovo bili poraženi i sada su gotovo na dnu tabele sa svega šest pobjeda i 13 poraza. Pred crno-bijelima je gotovo nemoguć zadatak, vjeruje Vlade Đurović.

Istaknuti trener spomenuo je i da je poraz Partizana na kraju završio velikom razlikom, a dodao je i da bi susret otišao u drugom smjeru da je doprinos kapitena Vanje Marinkovića ili Dvejna Vašingtona bio drugačiji.

"Mnogi igrači koji igraju u Efesu su skuplji nego njihovi pandani u Crvenoj zvezdi. Poarije je skuplji od tri centra Zvezde zajedno. Nisu oni slab tim, nemaju slabe igrače, nego su imali povrede. Dogodila se i promjena trenera, to nikome ne ide u korist i sada imaju šest pobjeda. Da su pobijedili utakmicu koju su izgubili poslije tri produžetka, imali bi neku šansu", započeo je Đurović u studiju Arenesport.

"Sve ove ekipe koje sad imaju po šest bodova, a to je pet ekipa, nemaju nikakvu šansu. To kažem slobodno. Oni koji imaju po osam, imaju minimalnu šansu."

Đurović je vidio i dobru stranu narednog rasporeda Crvene zvezde. Ekipi Saše Obradovića gostuje tim koji je u vrhu tabele, te utakmica neće biti laka, ali prednost terena napraviće razliku. "Zvezda kasnije igra protiv Valensije kod kuće, a to je lakše, jer je kod kuće, a Valensija je bolja. Valensija nema asove, ima dobre igrače, dobro je komponovana, fizički je dobro spremna, svi mogu da šutiraju, svi mogu da igraju odbranu, svi skaču, svi imaju ovlašćenja."

Potom je trener spomenuo i susret Partizana i Valensije i tom prilikom istakao mane crno-bijelih u tom meču. "Protiv Partizana nisu mogli da se sastave, nerealan rezultat je bilo tada, trebalo je da bude manja razlika. Partizan je igrao dobro, imao je svoje igrače - Vašington koji nije dao doprinos i Marinković."

"Jedan od njih dvojice da je dao 20 poena, Partizan bi dobio utakmicu. Osetkovski je igrao skoro bez ikakvog učinka jedno 15 minuta i onda je dao dvije trojke, nešto je uradio. Da je to uradio Marinković, potpuno drugačija utakmica bi bila, on je baš sve promašio, a svi su bili potpuno otvoreni", zaključio je Vlade Đurović.

Kako su igrali Marinković i Vašington?

Vašington je meč završio sa sedam poena, nakon što je iz igre šutirao 50 odsto. Međutim, trebalo bi istaći i da je učinak Amerikanca bio znatno manji jer je bio zanemaren u odnosu na novajliju u timu Kamerona Pejna. Vašington je na terenu proveo svega devet minuta u ovoj utakmici i pogodio je jednu trojku.

S druge strane, kapiten Partizana Vanja Marinković je na terenu proveo 19 minuta, ali je ostao bez poena. Čak četiri puta pokušao je za tri poena i jednom sa poludistance. Umjesto toga, Marinković je zabilježio jedan skok i jednu asistenciju, ali i jednu kradenu loptu.