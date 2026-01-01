Nova "bomba" iz Partizana: Kad ode Tajrik Džouns, dolazi centar iz Moskve

Snažni centar CSKA iz Moskve Tonje Džekiri bi mogao u Partizan.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

KK Partizan do 5. januara treba da riješi pitanje odlazaka i pojačanja, a mnogo toga zavisi od Tajrika Džounsa. Ako se ostvari njegov tranfer u Makabi, koji je sada sve izvjesniji, Partizan će sigurno dovesti novog centra, a trenutno postoje dvije glasine oko pojačanja.

Nakon što se pojavila vijest da bi Bruno Kaboklo mogao da se vrati iz Hapoela u Partizan, sada stiže informacija da je jedna od opcija i Tonje Džekiri (31, 213 cm) iz CSKA Moskve.

Italijanski insajder Adrea Kalconi objavio je informaciju da Džekiri hoće da ode iz Rusije i da bi tako mogao da bude direktna zamjena za Tajrika Džounsa, pa bi se tako poslije tri godine vratio u Evroligu u kojoj je nastupao za Fenerbahče, prije toga i za Baskoniju, dok je u posljednje tri sezone član CSKA sa kojim je dva puta osvajao VTB ligu.

Nigerijac ove sezone prosječno bilježi 7,7 poena po meču uz 4,7 skokova, što je nešto slabije u odnosu na njegove dvije prethodne sezone. Razlog za to je i povreda koju je imao ove sezone i odigrao je zato manje mečeva.

Sve u svemu čini se da je Partizan bliže konačnom rješenju oko novog centra oko kog će se "graditi" tim za nastavak sezone, pošto je jasno da je potrebno još "svježe krvi" kako bi se razmrdala ekipa Đoana Penjaroje. Vidjeli smo već koliko je Pejn doneo crno-bijelima za kratko vrijeme...

Rok i dalje ostaje 5. januar, pošto poslije toga nije moguće registrovati pojačanja u Evroligi.