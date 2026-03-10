logo
Liverpul neće pamtiti ovaj put u Istanbul: Nastavljaju se čuda Galatasaraja u Ligi šampiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Fudbaleri Galatasaraja savladali Liverpul (1:0) u prvom meču osmine finala Lige šampiona.

Galatasaraj pobijedio liverpul u ligi sampiona Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Godinama su Turci čekali da neki njihov tim zablista u Ligi šampiona, a možda je baš ovo ta sezone - nakon što su eliminisali Juventus, fudbaleri Galatasaraja su pred svojim navijačima savladali Liverpul (1:0) i na prvom meču osmine finala stekli prednost pred revanš.

Strijelac jedinog gola na meču bio je vezni fudbaler Mario Lemina već u sedmom minutu meča, nakon asistencije Viktora Osimena koji važi za najboljeg igrača u redovima turskog kluba. Upravo je Osimenu bila posvećena spektakularna koreografija na stadionu, a on se za taj dirljiv gest odužio dodavanjem za pogodak.

Mogao je i golom, pošto je u nastavku susreta zatresao mrežu, ali... Glavni arbitar je nakon sugestije pomoćnika poništio gol Viktora Osimena jer je nekoliko sekundi ranije bio ofsajd. Takođe, poništen je i jedan gol Liverpula, zbog toga što je Ibrahim Konate igrao rukom u kaznenom prostoru domaćeg tima, prije nego što je loptu sproveo u gol.

Pred potpuno ispunjenim tribinama stadiona u Istanbulu i pod zaglušujućom bukom koju su stvarali navijači, Galatasaraj je bio u najmanju ruku ravnopravan rival Liverpulu. Vjerovatno i za nijansu bolji tim na terenu - što se na kraju oslikalo na rezultaatu koji će pokušati da sačuvaju u revanšu koji se igra na Enfildu.

Drugi meč Liverpula i Galatasaraja igra se 18. marta, a tada ćemo saznati koji od ova dva tima će se izboriti za mjesto među osam najboljih u Evropi. Engleski predstavnik bio je favorit pred početak dvomeča, ali bi rezultat prve utakmice mogao da promeni situaciju...

Fernando promasaj protiv Liverpula
(MONDO)

Liga šampiona Liverpul FK Galatasaraj

