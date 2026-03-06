Partizan će naredne sezone napraviti tim koji će ciljati visok plasman u Evropi i ulazak u Ligu šampiona što prije.

Izvor: Eibner-Pressefoto / Roland Sippel / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan sprema napad na Ligu šampiona naredne sezone. Nakon vijesti da će se trogodišnja saradnja sa Đorđem Ćirkovićem završiti na kraju sezone i da će ekipu preuzeti Raul Gonzales sada iz inostranstva dolaze vijesti o velikim pojačanjima.

Već se pisalo da će na kraju sezone Raul dovesti defanzivnog specijalistu reprezentacije Srbije Iliju Abutovića nazad u Partizan. Iako je iskusni 37-godišnji dvometraš osvajač lige šampiona, sada dolaze vijesti o dva još veća pojačanja. Crno-bijeli će "opljačkati" Benfiku.

Dva sjajna Španca

Navodno Partizan dovodi Migela Sančeza Migaljona i Alehandra Barbita u Beograd! Sančez-Migaljon ima 31 godinu nastupa na lijevom krilu i ove godine je u Evropi dao 28 golova. Redovan je reprezentativac "Furije" i ima dvije bronze sa Olimpijskih igara, bronzu sa Svjetskog prvenstva i srebro sa Evropskog prvenstva sa nacionalnim timom. Igrao je za Atletiko, Aragon, Logronjo i Kjelce.

Alehandro Barbito ima 24 godine, nastupa na poziciji srednjeg beka i ove sezone je dao 37 golova za Benfiku u Evropi. Ponikao je u Barseloni, razvijao se u Kreteju i od ove sezone nastupa u Ligi Evrope za Benfiku.

Šta ovo znači za Partizan?

Vidi opis Partizan pravi drim tim za Ligu šampiona: Dolaze lijevo krilo i kreativac iz Benfike Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Znamo da je Ivan Mićić produžio ugovor, kao i iskusni Mladen Šotić, što bi značilo da vjerovatno sa krila odlazi Marko Nikolić, osim u slučaju da planira da ima tri leva krila Raul Gonzales. Takođe navodno bi Nikola Zečević trebalo da napusti tim, ali očigledno je da će biti pomjeranja za narednu godinu u crno-bijelom sastavu.

Dok se to ne desi čeka Partizan velika borba u posljednjim kolima regularnog dijela lige za prvo mjesto pred plejof. Dijele sa 32 boda prvo mesto sa Vojvodinom crno-bijeli na pet kola do kraja. Prvo gostuju Jugoviću, zatim dočekuju Šamot, a onda će se vjerovatno 4. aprila u duelu sa Vojvodinom odlučiti ko će biti prvi na kraju sezone.

(MONDO, N.L.)

BONUS VIDEO: