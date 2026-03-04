Srbija bez velikog iznenađenja u borbi za EP: Poraz na debiju nove selektorke, ne može bez odbrana

Rukometašice Srbije izgubile su u Kragujevcu od Švedske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Srbija je doživjela poraz u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Izgubila je u Kragujevcu od Švedske u prvom meču - 29:26 (13:13). Revanš se igra 7. marta u Lundu i tamo će pokušati da iznenade jednu od najboljih rukometnih reprezentacija.

Bio je ovo ujedno i debi nove selektorke Sandre Kolaković na klupi, ali nije uspjela da napravi iznenađenje pred domaćom publikom u dvorani "Jezero". Najefikasnije u sprskom timu bile su Katarina Krpež-Šlezak sa 12 golova, Sanja Radosavljević je dodala pet. Na drugoj strani je Natali Hagman dala sedam, Jasmina Roberts šest, a meč je prelomila Eveilna Erikson koja je odbranila devet šuteva. Primjera radi, sve tri Srpkinje na golu (Risović, Petković i Nedeljković) su imale ukupno četiri odbrane.

Srbija je odigrala dosta dobar meč protiv jake selekcije. Povela je sa 3:0, pa je imala i 8:5, da bi Šveđanke preokrenule i povele sa 12:9, ali su Srpkinje sjajnom serijom u završnici izjednačile prije poluvremena (13:13).

U drugom dijelu su švedske rukometašice bolje počele, povele i sa četiri gola razlike (23:19), ali izabranice Sandre Kolaković nisu odustajale do samog kraja. Borile su se, pokušale da se vrate u meč, ali nije bilo vremena za nešto više osim ublažavanja poraza.

Kada je u pitanju stanje u grupi, Švedska je prva sa šest bodova (3-0), Srbija je iza sa četiri (2-1), dok Ukrajina i Litvanija nemaju bodove, obje selekcije su na 0-2 i tek treba da odigraju svoj prvi međusobni meč. Po dvije najbolje selekcije prolaze dalje, dok će proći i četiri najbolje rangirane trećeplasirane ekipe od ukupno šest.



