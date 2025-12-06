Srbija igra najvažniji meč na Svjetskom prvenstvu: Sve što treba da znate o utakmici protiv Crne Gore

Pobjeda ili remi protiv Crne Gore garantuju Srbiji plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, među osam najboljih timova na planeti.

Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometašice Srbije napravile su nekoliko odličnih rezultata na Svjetskom prvenstvu koje igraju u Njemačkoj, a sve što su tokom prethodnih mečeva radile dolazi na naplatu u subotu - same su se izborile za svoje malo finale, posljednji meč grupne faze protiv Crne Gore (15.30). Već dva dana znamo da će ovaj meč odlučiti ko je drugoplasirani tim u grupi, odnosno ko će se plasirati u četvrtfinale, među osam najboljih timova planete.

Ulog je ogroman, ali ogromna su i očekivanja. Na početku takmičenja srpski tim nije bio među favoritima za plasman u četvrtfinale turnira, malo je onih koji su srpsku selekciju vidjeli kao jednu od osam najboljih na planeti, ali... To se promijenilo tokom turnira koji je Srbija obilježila sa nekoliko spektakularnih mečeva, pa sada imaju pravo da se nadaju velikom uspjehu i nokaut fazi.

Šta Srbiji treba protiv Crne Gore?

Reprezentacija Srbije je ispustila priliku da u posljednjim sekundama potvrdi pobjedu protiv Farskih Ostrva i tako zabilježi još jedan trijumf na Svjetskom prvenstvu, ali... Taj rezultat nikako ne utiče na položaj srpskog nacionalnog tima. Zbog ostalih rezultata u grupi, Srbiji je svejedno da li je na tom meču osvojila bod ii dva.

Zna se, kao što se znalo i prije tog meča, da Srbija ne smije da izgubi meč od Crne Gore! Rukometašice Srbije su sigurno drugoplasirane ukoliko budu uspješnije od crnogorske selekcije, a drugo mjesto zauzeće i ukoliko odigraju neriješeno. U tom slučaju bi Španija mogla da se bodovno poravna sa srpskim timom, ali Srpkinje od njih imaju bolji međusobni skor.

Sa druge strane, poraz od Crne Gore bio bi koban za Srbiju. U tom slučaju bi crnogorski tim imao bod više od Srbije i kao drugoplasirani u grupi bi obezbijedio prolaz u četvrtifinale, u slučaju da Španija ne pobijedi Njemačku. Ako bi pobjede upisale i Crna Gora i Španija, dalje bi išla selekcija sa Iberijskog poluostrva.

Kako je Srbija igrala do sada?

Tokom prve grupne faze Srbija je upisala ubjedljivu pobjedu protiv Urugvaja (31:19) i neizvjesnu pobjedu protiv Islanda (27:26), a zatim je doživjela ubjedljiv poraz od Njemačke (31:20). Taj meč nije imao rezultatski značaj, pa su srpske rukometašice mogle da ga odigraju nešto opuštenije i sa manje potrošene energije.

Takmičenje se nastavilo u drugoj grupnoj fazi, odnosno glavnoj rundi takmičenja - kako se to u rukometu kaže. Nestvarna pobjeda protiv Španije (31:29) uz nevjerovatan preokret u samom finišu i podjela bodova sa Farskim Ostrvima (31:31) omogućili su Srbiji da sama odlučuje o svojoj sudbini na Svjetskom prvenstvu.

Naravno, neće biti lako jer Crnogorke imaju veliki motiv, ali mnogo toga će zavisi od igre Srbije. Očekuje se da ponovo zablista Jovana Risović na golu reprezentacije, da ekipu iskustvom smiri pivot Dragana Cvijić, a da motor tima Jovana Jovović odigra daleko zrelije nego na prethodnom meču.

Ko će biti protivnik u četvrtfinalu?

Dok se u ovoj grupi već sada zna da će Njemačka biti prva i da će kao lider imati nešto lakši posao u nokaut fazi, u ostalim grupama situacija nije tako jasna. Drugoplasirani tim iz ove grupe, a nadamo se da će to biti Srbija, igraće protiv prvoplasiranog tima iz grupe u kojoj su Norveška i Brazil već obezbijedili prolaz u narednu fazu.

Ta dva tima će se sastati u posljednjem kolu grupne faze, nakon što su do sada pobijedili sve svoje mečeve. Oduka o prvom mjestu pašće nakon međusobnog okršaja, a treba istaći da je Norveška veliki favorit u tom meču. Evropskoj selekciji ide u prilog i neriješen rezultat, jer imaju mnogo bolju gol-razliku.