Skandal na Svjetskom prvenstu: Srbija drakonski oštećena, IHF sve potvrdio

Rukometašice Srbije su ostale bez pobjede protiv Farskih Ostrva, a za to su direktni krivci sudije.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigrala je neriješeno sa selekcijom Farskih Ostrva u drugom kolu glavne faze Svjetskog prvenstva, a arbitri su direktno uticali na ishod utakmice. Srpski Savez je uputio hitnu žalbu, a dan kasnije IHF je potvrdio da je Srbija drakonski oštećena u finišu meča.
Srpkinje su oštećene u posljednjem napadu pri vođstvu od gola razlike, kada je Jovani Jovović oduzeta lopta zbog neaktivnosti. Ta odluka je direktno uticala na konačan rezultat, jer je uslijedio napad Farskih Ostrva, sedmerac i gol za konačan - neriješen rezultat.
Dan kasnije stigao je odgovor iz sjedišta Svjetske rukometne federacije, a generalni sekretar Saveza Ivan Milivojević kaže da je Srbiji učinjena velika nepravda koja ju je koštala pobjede.
"Tražili smo hitno zasjedanje Komisije za suđenje, jer pasivna igra koja je svirana Jovani Jovović nije po pravilima rukometne igre i da smo oštećeni. Danas smo odmah dobili odgovor da je Komisija zasjedala i donijela zvaničan stav da je Srbije oštećena i da su naši navodi ispravni. Načinjena nam je velika nepravda. Vjerujem da će djevojke protiv Crne Gore odigrati dobru utakmicu i obezbijediti zaslužen plasman u četvrtfinale. Apelujemo da suđenje do kraja Svjetskog prvenstva bude regularno i ispravno, da sudije ne smiju da utiču na krajnji rezultat, jer se radi o završnici i borbama za plasman", istakao je Milivojević.