Skandal na Svjetskom prvenstu: Srbija drakonski oštećena, IHF sve potvrdio

Rukometašice Srbije su ostale bez pobjede protiv Farskih Ostrva, a za to su direktni krivci sudije.

Izvor: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia

Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigrala je neriješeno sa selekcijom Farskih Ostrva u drugom kolu glavne faze Svjetskog prvenstva, a arbitri su direktno uticali na ishod utakmice. Srpski Savez je uputio hitnu žalbu, a dan kasnije IHF je potvrdio da je Srbija drakonski oštećena u finišu meča.

Srpkinje su oštećene u posljednjem napadu pri vođstvu od gola razlike, kada je Jovani Jovović oduzeta lopta zbog neaktivnosti. Ta odluka je direktno uticala na konačan rezultat, jer je uslijedio napad Farskih Ostrva, sedmerac i gol za konačan - neriješen rezultat.

Dan kasnije stigao je odgovor iz sjedišta Svjetske rukometne federacije, a generalni sekretar Saveza Ivan Milivojević kaže da je Srbiji učinjena velika nepravda koja ju je koštala pobjede.

Rukometašice Srbije

Izvor: nordphoto GmbH / Meuter / imago sportfotodienst / Profimedia

"Tražili smo hitno zasjedanje Komisije za suđenje, jer pasivna igra koja je svirana Jovani Jovović nije po pravilima rukometne igre i da smo oštećeni. Danas smo odmah dobili odgovor da je Komisija zasjedala i donijela zvaničan stav da je Srbije oštećena i da su naši navodi ispravni. Načinjena nam je velika nepravda. Vjerujem da će djevojke protiv Crne Gore odigrati dobru utakmicu i obezbijediti zaslužen plasman u četvrtfinale. Apelujemo da suđenje do kraja Svjetskog prvenstva bude regularno i ispravno, da sudije ne smiju da utiču na krajnji rezultat, jer se radi o završnici i borbama za plasman", istakao je Milivojević.