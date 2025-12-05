logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal na Svjetskom prvenstu: Srbija drakonski oštećena, IHF sve potvrdio

Skandal na Svjetskom prvenstu: Srbija drakonski oštećena, IHF sve potvrdio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Rukometašice Srbije su ostale bez pobjede protiv Farskih Ostrva, a za to su direktni krivci sudije.

Rukometašice Srbije oštećene na Svjetskom prvenstvu Izvor: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia

Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigrala je neriješeno sa selekcijom Farskih Ostrva u drugom kolu glavne faze Svjetskog prvenstva, a arbitri su direktno uticali na ishod utakmice. Srpski Savez je uputio hitnu žalbu, a dan kasnije IHF je potvrdio da je Srbija drakonski oštećena u finišu meča.

Srpkinje su oštećene u posljednjem napadu pri vođstvu od gola razlike, kada je Jovani Jovović oduzeta lopta zbog neaktivnosti. Ta odluka je direktno uticala na konačan rezultat, jer je uslijedio napad Farskih Ostrva, sedmerac i gol za konačan - neriješen rezultat.

Dan kasnije stigao je odgovor iz sjedišta Svjetske rukometne federacije, a generalni sekretar Saveza Ivan Milivojević kaže da je Srbiji učinjena velika nepravda koja ju je koštala pobjede.

Rukometašice Srbije
Izvor: nordphoto GmbH / Meuter / imago sportfotodienst / Profimedia

"Tražili smo hitno zasjedanje Komisije za suđenje, jer pasivna igra koja je svirana Jovani Jovović nije po pravilima rukometne igre i da smo oštećeni. Danas smo odmah dobili odgovor da je Komisija zasjedala i donijela zvaničan stav da je Srbije oštećena i da su naši navodi ispravni. Načinjena nam je velika nepravda. Vjerujem da će djevojke protiv Crne Gore odigrati dobru utakmicu i obezbijediti zaslužen plasman u četvrtfinale. Apelujemo da suđenje do kraja Svjetskog prvenstva bude regularno i ispravno, da sudije ne smiju da utiču na krajnji rezultat, jer se radi o završnici i borbama za plasman", istakao je Milivojević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet rukometašice Svjetsko prvenstvo Srbija Farska Ostrva

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC