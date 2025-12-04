Srbiju skupo koštale dvije Jovanine greške u istoj sekundi: Ispustili pobjedu na Svjetskom prvenstvu

Reprezentativke Srbije bile na korak od pobjede, a na kraju su podijelile bodove sa Farskim Ostrvima.

Rukometna reprezentacija Srbija remizirala je protiv Farskih Ostrva (31:31), iako je na samo desetak sekundi prije kraja meča imala idealnu priliku da stigne do pobjede. Jovana Jovović, srednji bek srpske reprezentacije, napravila je dvije velike greške u veoma kratkom roku i tako uticala na konačan rezultat meča.

Nakon što se Srbija odbranila u posljednjem napadu Farskih Ostrva i stekla mogućnost da do kraja meča drži loptu u svom posjedu, selektor je zatražio tajm-aut na kojem je dogovarano kako potrošiti vrijeme. Srbija je dobro trošila vrijeme i čuvala loptu, a kada se otvorio prostor upućen je pas na protivničku polovinu gdje se nalazila Jovović. Ona je imala mogućnost da napadne gol i pogotkom donese Srbiji dva gola prednosti, ali se to nije desilo.

Zapravo, sudije su sasvim opravdano procijenile da je to neaktivan napad Srbije, jer Jovović nije krenula ka golu Farskih Ostrva. Lopta je dodijeljena rivalu, a Jovović je odmah na tom mjestu ometala golmana rivala da započne novi napad. Sudije su gledale snimak da utvrde u kolikoj mjeri je Jovana Jovović ometala akciju Farskih Ostrva, a zatim su dosudile sedmerac koji Jovana Risović nije uspjela da odbrani. Farska Ostrva su izjednačila, a Srbija nije imala dovoljno vremena da još jednom priprijeti.

Reprezentacija Srbije nakon četiri odigrana meča ima pet osvojenih bodova i sada ne zavisi samo od sebe. Istina, i dalje je srpski tim u dobroj poziciji da se plasira u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Mnogo tog biće jasnije nakon što meč drugog kola glavne runde takmičenja odigraju reprezentacije Njemačke i Crne Gore. Srbiju u posljednjem kolu čeka okršaj protiv Crnogorki.