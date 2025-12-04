logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbiju skupo koštale dvije Jovanine greške u istoj sekundi: Ispustili pobjedu na Svjetskom prvenstvu

Srbiju skupo koštale dvije Jovanine greške u istoj sekundi: Ispustili pobjedu na Svjetskom prvenstvu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Reprezentativke Srbije bile na korak od pobjede, a na kraju su podijelile bodove sa Farskim Ostrvima.

Srbija propustila priliku da pobijedi Farska Ostrva Izvor: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia

Rukometna reprezentacija Srbija remizirala je protiv Farskih Ostrva (31:31), iako je na samo desetak sekundi prije kraja meča imala idealnu priliku da stigne do pobjede. Jovana Jovović, srednji bek srpske reprezentacije, napravila je dvije velike greške u veoma kratkom roku i tako uticala na konačan rezultat meča.

Nakon što se Srbija odbranila u posljednjem napadu Farskih Ostrva i stekla mogućnost da do kraja meča drži loptu u svom posjedu, selektor je zatražio tajm-aut na kojem je dogovarano kako potrošiti vrijeme. Srbija je dobro trošila vrijeme i čuvala loptu, a kada se otvorio prostor upućen je pas na protivničku polovinu gdje se nalazila Jovović. Ona je imala mogućnost da napadne gol i pogotkom donese Srbiji dva gola prednosti, ali se to nije desilo.

Zapravo, sudije su sasvim opravdano procijenile da je to neaktivan napad Srbije, jer Jovović nije krenula ka golu Farskih Ostrva. Lopta je dodijeljena rivalu, a Jovović je odmah na tom mjestu ometala golmana rivala da započne novi napad. Sudije su gledale snimak da utvrde u kolikoj mjeri je Jovana Jovović ometala akciju Farskih Ostrva, a zatim su dosudile sedmerac koji Jovana Risović nije uspjela da odbrani. Farska Ostrva su izjednačila, a Srbija nije imala dovoljno vremena da još jednom priprijeti.

Pogledajte

01:41
Srbija Farska Ostrva rukometašice
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Reprezentacija Srbije nakon četiri odigrana meča ima pet osvojenih bodova i sada ne zavisi samo od sebe. Istina, i dalje je srpski tim u dobroj poziciji da se plasira u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Mnogo tog biće jasnije nakon što meč drugog kola glavne runde takmičenja odigraju reprezentacije Njemačke i Crne Gore. Srbiju u posljednjem kolu čeka okršaj protiv Crnogorki.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet rukometašice Svjetsko prvenstvo Srbija Farska Ostrva

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC