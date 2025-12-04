logo
Košmar Srbije na Svjetskom prvenstvu: Ispuštena velika pobjeda nestvarnim kiksom

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Reprezentacija Srbije ispustila je pobjedu protiv Farskih Ostrva. Na 13 sekundi do kraja imale su Srpkinje gol vođstva i loptu, ali je Jovana Jovović odugovlačila i prekršila pravilo, pa su joj sudije oduzele loptu i dosudile sedmerac.

Rukomet Srbija Farska Ostrva 31:31 Izvor: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia

Reprezentacija Srbije odigrala je neriješeno protiv Farskih Ostrva na Svjetskom prvenstvu (31:31), a taj remi boli kao poraz. Gol za konačan rezultat Srpkinje su primile poslije nevjerovatne greške jer je Jovana Jovović 13 sekundi prije kraja išla potpuno sama ka golu Faranki, ali onda je stala, čuvajući vrijeme.

Sudije su vidjele da je "ukrala" par sekundi praktično vodeći loptu u mjestu, pa su joj je oduzele, a povrh toga je kažnjena i zbog ometanja prilikom izvođenja lopte. Uz dodatnu kaznu - isključenje, Srpkinje su se uhvatile za glavu i vidjele kako Farska Ostrva iz sedmerca postavljaju konačan rezultat - 31:31.

