Srbija dobila pojačanje pred ključni meč na Svjetskom prvenstvu: "Sve smo provjerili, maksimalno je spremna"

Rukometašice Srbije spremne su da pobjedom protiv Farskih ostrva ostanu u trci za plasman u četvrfinale.

Izvor: MN PRESS

Ženska rukometna reprezentacija Srbije uspjela je da nakon dvije pobjede u prvoj grupnoj fazi takmičenja na Svjetskom prvenstvu pobedi i Španiju u drugom dijelu takmičenja. Nakon velikog preokreta u Dortmundu srpski tim je ostao u trci za plasman u četvtrfinale.

Sada u četvrtak od 15:30 igra sa Farskim ostrvima, a srpskim djevojkama neophodna je pobjeda kako bi u posljednjem kolu protiv Crne Gore jurili mjesto u nokaut fazi. Na meču sa Farankama će biti jače za Sanju Radosavljević.

"Odradili smo sva potrebna testiranja I mogu reći da se Sanja osjeća odlično I da će biti maksimalno spremna za naredne utakmice", rekla je Tanja Šarenac koja je zadužena za oporavak u timu Srbije.

Doletjela i donijela pobjedu

Izvor: MN PRESS

Bek Crvene zvezde Teodora Veličković priključila se timu na dan utakmice sa Španijom i na tom meči je postigla jedan od najvažnijih golova.

"Dobro sam se odmah uklopila, znala sam da moram da povučem, saigračice su veoma umorne od jakog tempa, a ja sam sigla odmorna I raspoožena. Napravili smo sjajan preokret I došli do veoma bitnih bodova. Riječ je o ekipi koja je slična Islandu, igraju veoma specifično, brzo. Fokus mora da nam bude na odbrani, da zatvorimo sredinu, budemo skoncentrisane I igramo dobro od prvog do posljednjeg minuta", rekla je Teodora Veličković.

Kakvo je stanje u grupi?







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

U ovoj grupi Njemačka u meču sa Crnom Gorom od 18 časova traži prolaz dalje. Pobjeda bi odvela Njemice u četvtfinale sa prvog mjesta. U posljednjem meču grupe Island i Španija igraju za goli život. Trenutno Njemačka ima šest, Srbija i Crna Gora po četiri, Španija i Farska ostrva po dva boda, a Island je bez poena.