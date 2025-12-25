logo
Težak zadatak pred Novakom Đokovićem u 2026. godini

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski teniser Novak Đoković brani veliki broj bodova u sljedećeoj sezoni, da li će odoljeti naletima mlade generacije?

koliko djokovic brani bodova u 2026 godini Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ponovo će morati da demantuje tenisku javnost. Iako su mnogi najavljivali njegov pad u 2025. godini, to se nije dogodilo. Uspio je da stigne do polufinala na sva četiri grend slema i osvoji dvije titule, što je bilo dovoljno da završi godinu kao četvrti na planeti iza Karlosa Alkaraza, Janika Sinera i Aleksandra Zvereva. Ukupno je odigrao 11 turnira minule sezone, a za 2026. dodao je novi izazov u svoj kalendar, pošto će u novi pohod krenuti u Adelejdu.

Najveći posao srpski as imaće na grend slemovima gdje brani 3200 poena. Što se tiče ostalih tunira, daleko je dogurao još u Majamiju u Šangaju, dok je za trofeje u Ženevi i Atini nagređen sa 250 poena. Nije imao uspjeha u Monte Karlu i Indijan Velsu.

Koliko Đoković brani bodova u 2026. godini?

  • Australijan Open - 800 bodova (polufinalista)
  • Rolan Garos - 800 bodova (polufinalista)
  • Vimbldon - 800 bodova (polufinalista)
  • US open - 800 bodova (polufinalista)
  • Majami - 650 bodova (finalista)
  • Šangaj - 400 bodova (polufinalista)
  • Ženeva - 250 bodova (osvojena titula)
  • Atina - 250 bodova (osvojena titula)
  • Brizbejn - 50 bodova (četvrtfinalista)
  • Indijan Vels - 10 bodova (poražen u prvom meču)
  • Monte Karlo - 10 bodova (poražen u prvom meču)
  • Madrid - 10 bodova (poražen  u prvom meču)

Fenomenalna 2025. godina

Srpski as je postao najstariji igrač u istoriji kome je pošlo za rukom da se plasira u polufinale sva četiri grend slema. Uspio je da osvoji dvije titule, u Ženevi i Atini i time postane treći igrač ikada koji ima trocifren broj titula poslije Rodžera Federera i Džimija Konorsa.

Takođe, srpski as je osvajanjem titule u Ženevi postao prvi čovjek u Open eri koji je osvojio titulu u 20 različitih sezona. I ne samo to, to je uspio u 20 uzastopnih sezona, od 2006. do 2025. godine. Prethodni rekord pripadao je Rafaelu Nadalu, koji je osvojio titulu u 19 različitih sezona, takođe uzastopno od 2004. do 2022. godine.

(MONDO)

