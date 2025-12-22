logo
Đoković dijeli lekcije pred start sezone: Novak se sprema za život nakon što kaže "zbogom" tenisu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković trenirao je sa perspektivnim teniserom Arturom Kazoom.

novak đoković marin čilić šangaj Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković brusi formu za novu sezonu u Dubaiju, a prvi turnir na kome će igrati je Adelejd. Srpski as je u nedjelju sparingovao sa francuskim teniserom

Arturom Kazoom koji je trenutno 66. na ATP listi, a on je bio oduševljenim tim iskustvom.

Đoković sve više vremena provodi dijeleći lekcije mladim teniskim nadama, pa je nedavno u Atini trenirao sa Rafaelom Pagonisom koji važi za jednog od najvećih grčkih talenata. N ije tajna da Novak planira da otvori svoju akademiju u "novoj domovini" i izgleda da neće imati pauzu po završetku karijere. 

Kazoo je odmah poslije treninga sa Đoković podijelio utiske i nema sumnje da će mu ovo biti najdragocjeniji savjeti na putu do teniskog vrha.

"Tri sjajna dana treninga, učenja, dijeljenja terena sa Novakom", napisao je Kazo na društvinim mrežama.

Đoković gradi sportski kompleks u Atini

Đoković je spreman da investira više od 20 miliona evra u novi teniski kompleks u Elinikonu, preneli su nedavno grčki mediji i očekuje se da tamo osnuje svoju akademiju.

U pitanju je poznata lokacija u primorskoj zoni, a plan je da bude izgrađeno preko 20 teniskih terena, kao i igrališta za padel i piklbol i ostale sportove. "Ovaj kompleks je bio 'na oku' nekih vrhunskih imena svjetskog tenisa, među kojima su se često pominjala imena Patrika Muratoglua, Novaka Đokovića, ali i porodice Sakari. Međutim, prema posljednjim informacijama, Đoković je najbliži da investira u ovaj projekat. On se već trajno nastanio u našoj zemlji i održao kontakte kako na vladinom nivou, tako i sa predstavnicima sportskog tržišta", navedeno je grčkim medijima.

Tagovi

Tenis Novak Đoković

