"Reći ću vam nešto zastrašujuće": Legenda otkrila zašto Đoković ne može do trofeja na Australijan openu

"Reći ću vam nešto zastrašujuće": Legenda otkrila zašto Đoković ne može do trofeja na Australijan openu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Srpski teniser kao četvrti nosilac kreće u novi pohod na Australijan openu.

Tim Henman ne vjeruje da Novak Đoković može da osvoji 25. grend slem Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković moraće da pobijedi makar jednog od trenutno dvojice najdominantinijih tenisera na ATP turu ukoliko želi da podigne 11. trofej na Australijan openu. Karlos Alkaraz i Janik Siner su na vrhuncu forme, mlađi su više od deceniju od Novaka, zbog čega dio javnosti sumnja da je Srbin kadar za novi podvig u Melburnu. Među njima je slavni Britanac Tim Henman koji smatra da je Đokoviću potrebno čudo da osvoji prvi grend slem u sezoni ispred Španca i Italijana.

Ono što je pozitivno je to što je Novak postavljen za četvrtog nosioca i to će vjerovatno biti jedna od rijetkih prilika kada neće morati da odmeri snage sa Sinerom ili Alkarazom već u četvrtfinalu. Henman vjeruje da može da popravi rezultat od prošle godine kada je stao u polufinalu, ali ne vjeruje da može do novog trofeja.

"Mogao bi da se plasira u još jedno grend slem finale, ali mislim da se oslanja na to da će neko drugi pobijediti Alkaraza ili Sinera", rekao je Henman i dodao:

"Biće zanimljivo vidjeti šta će se desiti sa njegovim plasmanom, da li će morati da igra sa jednim od njih, Alkarazom ili Sinerom, u četvrtfinalu, ili će biti zaštićen i igrati sa njima u polufinalu."

Đoković jako dobro parira godinama i mladoj generaciji, ali je pitanje da li zaista ima snage za još jedan iskorak.

"Mislim da problem samo fizička kondicija, oporavak kada ostariš ide teže. Zastrašujuće je to što Alkaraz i Siner postaju sve bolji, s obzirom da su 14 godina mlađi. To je zastrašujuća pomisao", kaže Britanac.

Na kraju je jasno rekao kako ne vjeruje da Đoković može da slavi na Australijan openu gdje je apslutni rekorder sa 10 titula.

"Vidite, prilično sam uvjeren da će, osim ako se nešto čudno ne desi, u finalu u Melburnu biti Alkaraz i Siner", zaključio je Henman.

Novak Đoković Tenis Tim Henman Australijan open

