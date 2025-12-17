"Bilo bi ludo da osvoji 25. titulu": Italijanka ne vjeruje u Novaka, zna šta će ga spriječiti u pohodu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković uskoro započinje pohod na 25. grend slem titulu.

Novak Đoković je jedan od najstarijih igrača na turu, ali ga to i u godini za nama nije ometalo da igra tenis na visokom nivou. Srbin i dalje ima ambicije, prije svega osvojiti 25. grend slem. Na posljednja četiri velika turnira stigao je do polufinala, pa ostaje žal što nije imao priliku da se makar bori za titulu. O budućnosti Srbina govorila je i bivša teniserka Flavija Peneta.

Italijanka je svjesna da je Novaku neophodan pobjeda nad Karlosom Alkarazom, pa i Janikom Sinerom, što je vrlo zahtjevan poduhvat. Naravno, 2026. mogla bi biti odlučujuća godina za novi uspjeh Novaka Đokovića, iako Srbin vrlo često potencira i da bi se mogao naći u Los Anđelesu na odbrani olimpijskog zlata.

Međutim i pored dobre igre Đokovića, uvijek nešto nedostaje da bi se vratio na tron. O mogućem osvajanju 25. titule govorila je i Italijanka. Flavija Paneta vjeruje da bi osvajanje grend slema bilo "ludo dostignuće". "Mislim da je Nole i dalje uvjeren da može da pobijedi Janika (Sinera) i Karlosa (Alkaraza), zbog čega nastavlja da igra sa skoro 39 godina. Osvojiti svoju 25. grend slem titulu u njegovim godinama bilo bi ludo dostignuće", rekla je osvajačica US opena iz 2015. u intervjuu za "Corriere della Sera".

"Janik nije srušio zid"

Kad je Flavija ušla među prvih 10 teniserki svijeta, na neki način "probila je zid" italijanskog tenisa. Brojne zasluge išle su na njen račun, a nešto slično uradio je i njen suprug Fabio Fonjini, na šta je posebno ponosna.

"Srušila sam zid, za sve italijanske žene, nije slučajno da smo od tog trenutka mi djevojke započele potpuno novi ciklus. Ako je Flavija to uradila, možemo i mi to - bila je poruka. To je pomalo slično efektu koji Siner danas ima na muškarce, ali taj zid, sa muške strane, srušio je Fabio, moj muž, a ne Janik", rekla je Italijanka.

Peneta je još sa pet godina počela da se bavi tenisom, a kao idola redovno je navodila Moniku Seleš. Tokom karijere bila je u vezi sa Karlosom Mojom, ali je početkom 2014. počela da se zabavlja sa Fabijom Fonjinijem, a kasnije se i udala za Italijana. Par ima troje djece, sina i dvije ćerke.

Njen najveći uspjeh je svakako osvajanje US opena 2015, a tokom karijere bila je i šesta igračica svijeta.