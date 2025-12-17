Đoković ide na Australijan Open sa dvostrukim ciljem: Neće samo 11. titulu, hoće i Sinerovu "dušu"

Tod Vudbridž kaže da ćemo na Australijan Openu potencijalno gledati borbu za istoriju.

Legendarni australijski teniser Tod Vudbridž smatra da će rivalstvo Novaka Đokovića i Janika Sinera dobiti novu dimenziju na predstojećem Australijan Openu. Zašto? Zato što najbolji teniser u istoriji nije rekao sve što ima na najvećoj sceni i spreman je da se nadmeće sa dvostrukim uzastopnim šampionom u Melburnu. Istina, moraće Italijan još dobro da se pomuči da stigne makar blizu njegovog rekorda, ali okršaj njih dvojice u finalu Australijan Opena bio bi pravi spektakl.

Siner je pobijedio Đokovića u posljednjih pet duela, što mu je definitivno veliki podstrek u nastavku rivalstva sa nekadašnjim idolom koga teži da nadmaši po rezultatima na tvrdim podlogama, a potom i u svim mogućim kategorijama. Vudbridž smatra da bi pobjedom protiv Sinera u Melburnu Đoković učvrstio svoje naslijeđe i bar neko vrijeme zadržao Italijana na putu da mu se približi.

Đoković i Siner bi mogli da odmjere snage u polufinalu Australijan opena. Igrali su u istom kolu 2024. godine, a Italijan je ostvario ubjedljivu pobjedu na putu do svoje prve velike titule.

"Želim da vidim kako se Novak i Janik više bore u 2026. godini. Bila bi to borba između najuspešnijeg igrača svih vremena i rivala koji juri njegove brojke. Novak bi voleo da spreči Janika da mu se približi", rekao je Australijanac i dodao:

"To je veoma slično onome što se dešavalo kada se Novak približavao Rodžeru i Rafi. Mogli ste ih vidjeti kako govore: 'Oh, nadam se da neće pobijediti u ovom meču.' I onda jeste. Janik će pokušati da uradi isto", rekao je Tod Vudbridž.

Australija - mjesto najvećeg uspjeha

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pojuriće 11. titulu na Australijan Openu, a čim kroči na teren ostvariće novo veliko dostignuće. Srpski as će u Melburnu upisati svoj 81. nastup na grend slem turnirima i time će izjednačiti rekord svih vremena sa Rodžerom Federerom i Felisijanom Lopezom.

Takođe, ukoliko pobijedi u uvodnom meču na Australijan Openu 2026. to će biti njegova jubilarna 100. pobeda na prestižnom turniru gdje dominira cijelu deceniju. Ne treba zaboraviti da bi osvajanjem 25. grend slem titule postao apsolutni teniski kralj, a na veliki trofej čeka još od 2023. godine.