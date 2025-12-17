logo
Uvedeno novo pravilo u tenisu: Novak Đoković je 20 godina molio ATP ovo da urade

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dobra vijest za Novaka Đokovića i sve one tenisere koji se sve teže nose sa ekstremnim vrućinama.

novo pravilo u tenisu o vrucini Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

ATP je donio odluku da od 2026. godine na snagu stupi pravilo koje Novak Đoković praktično traži čitavu svoju karijeru, više od 20 godina. U pitanju je "pravilo o vrućini" koje će pomoći teniserima da se lakše nose sa ekstremnim temperaturama i vlažnošću tokom mečeva.

Preciznije, svi turniri su dobili jasne i precizne instrukcije šta moraju da učine da bi se stvorili uslovi za igru, odnosno donijeta je i odluka da je moguće prekinute mečeve (one koji se igraju na dva dobijena seta) usljed ekstremnih temeratura i vlažnosti.


Ubuduće će igrači imati desetominutne pauze za hlađenje koje bi trebalo da spriječe njihov veliki zamor na mečevima, kao i brojna odustajanja koja smo imali prethodnih godina, a sve bi trebalo da počne da se primjenjuje već od januara u Adelejdu gdje ćemo gledati Novaka Đokovića.

Naravno, treba uzeti i obzir da bi i ovo pravilo moglo da bude "oružje" teniserima u trenucima kada im ne ide, tako da treba vidjeti da li će ATP smisliti i kako da spriječi zloupotrebu.

Gdje ćemo gledati Novaka Đokovića ove godine?

Znamo da Novak Đoković s godinama sve teže reaguje na ekstremne uslove i da pokušava da se dovija čak i sa "rukavicama za hlađenje", ali ovo bi mogla da bude dobra vijest za njega - pošto su oni mlađi od njega generalno izdržljiviji.

Vidjećemo da li bi ovakva promjena mogla da ga natjera da igra na više turnira, za sada znamo samo da će igrati u Adelejdu i na Australijan openu u januaru, a kao i obično ne pravi dugoročne planove. Očekivano bi bilo da čak pauzira čitav februar i da se vrati u martu na "američkoj turneji".

(MONDO)

