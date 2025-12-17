Uvedeno novo pravilo u tenisu: Novak Đoković je 20 godina molio ATP ovo da urade

Dobra vijest za Novaka Đokovića i sve one tenisere koji se sve teže nose sa ekstremnim vrućinama.

ATP je donio odluku da od 2026. godine na snagu stupi pravilo koje Novak Đoković praktično traži čitavu svoju karijeru, više od 20 godina. U pitanju je "pravilo o vrućini" koje će pomoći teniserima da se lakše nose sa ekstremnim temperaturama i vlažnošću tokom mečeva.

Preciznije, svi turniri su dobili jasne i precizne instrukcije šta moraju da učine da bi se stvorili uslovi za igru, odnosno donijeta je i odluka da je moguće prekinute mečeve (one koji se igraju na dva dobijena seta) usljed ekstremnih temeratura i vlažnosti.

The ATP Board of Directors approved implementation of a new heat rule effective from 2026 season. Key provisions:



•Cooling breaks to be introduced

•A 10-minute break after 2nd set will be permitted if requested by either player

•Play will be suspended when WBGT exceeds 32.2°Cpic.twitter.com/MMyhtydmNP — Parsa (@Parsa_Nemati)December 15, 2025



Ubuduće će igrači imati desetominutne pauze za hlađenje koje bi trebalo da spriječe njihov veliki zamor na mečevima, kao i brojna odustajanja koja smo imali prethodnih godina, a sve bi trebalo da počne da se primjenjuje već od januara u Adelejdu gdje ćemo gledati Novaka Đokovića.

Naravno, treba uzeti i obzir da bi i ovo pravilo moglo da bude "oružje" teniserima u trenucima kada im ne ide, tako da treba vidjeti da li će ATP smisliti i kako da spriječi zloupotrebu.

Gdje ćemo gledati Novaka Đokovića ove godine?

Znamo da Novak Đoković s godinama sve teže reaguje na ekstremne uslove i da pokušava da se dovija čak i sa "rukavicama za hlađenje", ali ovo bi mogla da bude dobra vijest za njega - pošto su oni mlađi od njega generalno izdržljiviji.

Vidjećemo da li bi ovakva promjena mogla da ga natjera da igra na više turnira, za sada znamo samo da će igrati u Adelejdu i na Australijan openu u januaru, a kao i obično ne pravi dugoročne planove. Očekivano bi bilo da čak pauzira čitav februar i da se vrati u martu na "američkoj turneji".

