Zašto Federer nikad nije trenirao sa Đokovićem: Otkrivena tajna koju je Švajcarac krio godinama

Novak Đoković nikada nije trenirao sa Rodžerom Federerom, jer ga je Švajcarac gledao samo kao protivnika, tvrdi Endi Marej.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Svojevremeno najbolji igrač na planeti Rodžer Federer imao je posebnu strategiju kada je riječ o njegovim najvećim rivalima, Novaku Đokoviću i Rafaelu Nadalu. Dugogodišnju tajnu otkrio je Endi Marej u nedavnom razgovoru za YouTube kanal "Stephen Hendry's Cue Tips", u gostima kod legendarnog snukeraša Stivena Hendrija.

Marej je objasnio kako je švajcarski teniser redovno izbjegavao zajedničke treninge s ostalim članovima takozvane "Velike četvorke" jer ih je doživljavao isključivo kao konkurenciju. Tokom svoje karijere Endi Marej je imao priliku da se priprema sa Đokovićem i Nadalom, ali sa Federerom...

"Trenirali smo zajedno, trenirao sam s Đokovićem i Nadalom. Kad sam tek počinjao, trenirao sam i s Federerom. No, nakon godinu ili dvije, prestao je, više nije želio da trenira sa mnom. Nikada nije trenirao ni s Đokovićem ni s Nadalom, mislim zato što ih je smatrao konkurentima", rekao je Marej.

Pristup Rodžera Federera danas je gotovo nezamisliv u vrhu svjetskog tenisa. Nasljednici najboljih na svijetu poput Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, poznati su po tome što rado treniraju s rivalima kako bi unapredili igru, pa su tako tokom prethodnih godina često imali priliku da vide kako se Novak Đoković priprema za mečeve. Između ostalog, obojica tenisera su isticala koliko im je Novak Đoković značio, a Danil Medvedev je svojevremeno pričao kako se odnos srpskog tenisera prema njemu nije mijenjao ni kada se tek pojavio, ni kada je bio prvi na svijetu.

Iako mu je strategija Rodžera Federera sasvim legitimna, pitanje je koliko je ona bila uspješna. Ostvario je velike rezultate i godinama bio rekorder u brojnim kategorijama, ali... U međusobnim dvobojima ima negativan skor protiv Đokovića (23-27) i Nadala (16-24), a upravo su mu njih dvojica oborili sve najvažnije teniske rekorde.

Endi Marej je istakao da je volio da trenira protiv velikih rivala, ali da nisu imali vremena da budu prijatelji tokom teniskih karijera koje spadaju među najveće u istoriji. Marej je tokom dečačkih dana bio prijatelj sa Novakom Đokovićem, a nakon karijere bio je i trener najboljeg tenisera svih vremena.

"Volio sam da treniram s njima jer sam tada mogao vidjeti gdje stojim. Nekoliko dana prije velikog meča to nisam radio, ali nekoliko nedjelja prije grend slema trenirao sam s tim momcima", rekao je Marej i dodao: "Nikada nisam išao na večeru s njima. Sada bih to volio, volio bih vidjeti ih nekoliko puta u svom društvu. Tokom karijere nisam mogao razgovarati s njima o svojim problemima, jer bi to mogli iskoristiti protiv mene. Uopšteno, kad ste u društvu prijatelja i porodice, želite da kažete ako imate problema. Ali ako se takmičite protiv nekoga, to ne biste radili".