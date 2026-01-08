logo
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Heroj Grobara izvrijeđao bivši klub

Heroj Grobara izvrijeđao bivši klub

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nemanja Nikolić je napustio Buriram junajted, a imao je šta da kaže bivšem klubu.

Nemanja Nikolić izvrijeđao klub iz kojeg odlazi Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights/Instagram

Nije se Nemanja Nikolić lijepo proveo na Tajlandu, reklo bi se. Nakon odlaska iz Buriram junajteda klub se oprostio od njega, na šta je nekadašnji napadač Partizana odgovorio sa: "Popušite mi k***c".

Korpulentni špic iz Kraljeva je u Buriram stigao nakon rastanka sa Partizanom, a za Buriram nije puno igrao. Šta je bilo po srijedi i zašto nije bio u planovima, za sada se ne zna. Ipak jasno je da nije otišao u dobrim odnosima.

Sada će potpisati za Budućnost iz Podgorice koju je preuzeo Miodrag Grof Božović, sa kojim je popularni "Taki" već radio kada su zajedno bili u Rostovu 2013. godine. A i Crnu Goru dobro poznaje zato što je karijeru počeo u ekipi Grblja.

Potom je igrao za Rostov i Aktobe, ali se profilisao u sezoni 2017/18 u timu Spartaka iz Subotice. To mu je donijelo prvi odlazak u Partizan, a zatim je igrao na pozajmicama u Vojvodini i Spartaku. Igrao je u Aziji, pa ponovo za svoje stare klubiove - Spartak, Vojvodinu i Partizan.

Već neko vrijeme je trenirao sa ekipom Čukaričkog, a sada je na zadatku da Budućnost digne iz trenutnih problema i da je pomjeri sa sedmog mjesta na tabeli. Što se tiče Partizana, uvijek je bio heroj navijača, pa su mu pri posljednjem odlasku iz kluba posvetili transparent: "Ti još nisi otiš'o, a već nam nedostaješ".

Nemanja Nikolić fudbal transferi

