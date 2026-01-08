Heroj Grobara izvrijeđao bivši klub

Nemanja Nikolić je napustio Buriram junajted, a imao je šta da kaže bivšem klubu.

Nije se Nemanja Nikolić lijepo proveo na Tajlandu, reklo bi se. Nakon odlaska iz Buriram junajteda klub se oprostio od njega, na šta je nekadašnji napadač Partizana odgovorio sa: "Popušite mi k***c".

Korpulentni špic iz Kraljeva je u Buriram stigao nakon rastanka sa Partizanom, a za Buriram nije puno igrao. Šta je bilo po srijedi i zašto nije bio u planovima, za sada se ne zna. Ipak jasno je da nije otišao u dobrim odnosima.

Sada će potpisati za Budućnost iz Podgorice koju je preuzeo Miodrag Grof Božović, sa kojim je popularni "Taki" već radio kada su zajedno bili u Rostovu 2013. godine. A i Crnu Goru dobro poznaje zato što je karijeru počeo u ekipi Grblja.

Potom je igrao za Rostov i Aktobe, ali se profilisao u sezoni 2017/18 u timu Spartaka iz Subotice. To mu je donijelo prvi odlazak u Partizan, a zatim je igrao na pozajmicama u Vojvodini i Spartaku. Igrao je u Aziji, pa ponovo za svoje stare klubiove - Spartak, Vojvodinu i Partizan.

Već neko vrijeme je trenirao sa ekipom Čukaričkog, a sada je na zadatku da Budućnost digne iz trenutnih problema i da je pomjeri sa sedmog mjesta na tabeli. Što se tiče Partizana, uvijek je bio heroj navijača, pa su mu pri posljednjem odlasku iz kluba posvetili transparent: "Ti još nisi otiš'o, a već nam nedostaješ".