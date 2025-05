"Još nisi otišao, a već nam nedostaješ": Omiljeni fudbaler Grobara je precrtan u Partizanu

Na meču Partizan - TSC pojavila se zanimljiva poruka navijača crno-bijelih, a ona je posvećena Nemanji "Takiju" Nikoliću.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan poražen je od TSC-a iz Bačke Topole u 35. kolu superlige Srbije. Nakon gola Bibarsa Natha preokret u Humskoj režirali su Miloš Pantović i Petar Stanić, a sumorni oblaci nad stadionom nisu rasterani ni nakon ove utakmice. Crno-bijeli su je dočekali sa velikim kadrovskim problemima u napadu, a navijači su tokom meča istakli transparent koji jasno pokazuje šta oni misle o tome.

Iskusni napadač Nemanja "Taki" Nikolić posljednjih nekoliko nedjelja nije u kombinaciji za tim, jer trener Srđan Blagojević ne računa na njegove usluge. Navijači Partizana nisu istog stava, pokazuje parola razvijena na južnoj tribini stadiona u Humskoj. "Ti još nisi otišao, a već nam nedostaješ #23", pisalo je crnim slovima na beloj pozadini, a namijenjeno je baš Nikoliću koji broj 23 nosi na dresu.

Bio je ovo šesti uzastopni prvenstveni meč Partizana na kojem Nikolić nije u konkurenciji za tim. Zbog svoje velike ljubavi prema crno-bijelima koju je pokazivao još u prvom mandatu, Nikolić je dugogodišnji ljubimac navijača u Humskoj, pa ne čudi poruka koja mu je posvećena na južnoj tribini.

Zašto Nemanja Nikolić ne igra za Partizan?

Nakon što je Partizan poražen u derbiju na početku plej-ofa Superlige, novinari su upitali trenera Srđana Blagojevića da prokomentariše situaciju u kojoj je Nemanja Nikolić. Iskusni napadač koji je po drugi put u karijeri igrač Partizana nije bio u konkurenciji za tim, iako je crno-bijelima i na tom meču bio neophodan širok igrački kadar.

"Nemanja Nikolić nije u protokolu iz razloga što nije spreman da odgovori zahtjevima utakmica koje su bile iza nas i današnje utakmice. Mi smo imali jedan razgovor i došli smo zajednički do zaključka da nije spreman da odgovori zahtjevima utakmice", rekao je Srđan Blagojević.

Spekulisalo se tada o povredi Nemanje Nikolića, ali su se narednih dana pojavile nove informacije - Blagojević je sklonio iz tima dvojicu napadača. Spekulisalo da je problem oko reprograma duga, ali izvori iz Partizana uvjeravali su medije da je odluka čisto sportske prirode i da "virus" nezalaganja koji su Jovanović i Nikolić pokazali u posljednje vrijeme ne bi smio da se "prelije" na ostatak tima. Tako su Nikolić i Jovanović završili mandat u Partizanu nekoliko rundi prije kraja prvenstva.

Nije tu stavljena tačka na cijeli slučaj. Srđan Blagojević je još jednom, opširnije nego ranije, govorio o Nemanji Nikoliću, njegovom sklanjanju iz tima i cjelokupnoj situaciji u kojoj su se našli. "Evo ovako, pošto ne čitam medije, posebno ne komentare, ali mi prenesu šta se piše...", rekao je Srđan Blagojević na konferenciji za medije uoči meča sa OFK Beogradom: "Vidim da se povela polemika. Nemanja Nikolić je ostavio trag u Partizanu, i još uvijek ga ostavlja, odigrao je preko sto utakmica... Kad smo zajedno počeli ove sezone imao je ozbiljan učinak. Pomogao je meni, sebi i timu, taj ozbiljan učinak od šest-sedam golova i asistencija bio je zahvaljujući predanom radu i trudu. Bez sumnje bih volio da takvog motivisanog igrača bih volio da imam u timu. Nažalost, to nije tako sada".

Napadač Partizana Nemanja Nikolić.

Izvor: MN PRESS

Dodao je trener Partizana još i "Kada je njegova spremnost i motivacija u pitanju, ne bih komentarisao, ali vi možete da ga pitate o tome", a zatim pojasnio da je više puta razgovarao sa Takijem. "Razgovarao sam sa Nikolićem mnogo puta i došli smo do zaključka da nije spreman ne samo da odgovori zahtjevima utakmica, nego ni treninzima, pa se kao zajednički zaključak nametnulo da trenira odvojeno. Moram da naglasim da nemam nikakav sukob sa njim, imamo korektan odnos, ja sam kao čovjek i trener spreman da razumem mlade sportiste i znam da imaju neke probleme i muke, ali bez obzira na sve to - uvek što se tiče posla moramo da budemo maksimalno profesionalni. Jedina nesuglasica je što na to pitanje imamo različit stav, kako da reagujemo kada nas nešto muči i ponašamo se", zaključio je trener kojem, isto kao i Nikoliću, ugovor ističe na kraju sezone.

Kako Partizan igra bez Nemanje Nikolića?

Napadač Partizana Nemanja Nikolić propustio je gostovanje Radničkom u Kragujevcu u okviru 30. kola Superlige, a zatim mečeve protiv Crvene zvezde, OFK Beograda, Radničkog iz Kragujevca, Novog Pazara i TSC-a u plej-ofu domaćeg prvenstva. Na tih šest mečeva Partizan je ostvario dvije pobede, jedan remi i tri poraza.

Crno-bijeli su dva puta savladali Radnički (2:0 i 3:1) i remizirali su protiv OFK Beograda (2:2), dok su identičnim rezultatom (2:1) poraženi od Zvezde, Novog Pazara i TSC-a. Postignuto je 10 golova na šest utakmica, pa se ne može reći o velikoj krizi u napadačkom dijelu tima, ali... Treba vidjeti i ko su bili strijelci na tim utakmicama.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Jovan Milošević je oba puta zatresao mrežu u Kragujevcu, Aldo Kalulu je pogodio protiv Crvene zvezde, Bibars Natho je bio dvostruki strelac protiv "romantičara", a u drugoj pobedi nad Radničkim pogodili su Jovan Milošević, Ognjen Ugrešić i Milan Vukotić. U Novom Pazaru strelac je bio Mihajlo Ilić, a protiv tima iz Bačke Topole ponovo Bibars Natho.

Iskusni Izraelac kojem ističe ugovor na kraju sezone postigao je tri gola, isto koliko i Jovan Milošević - pozajmljeni fudbaler Štutgarta - kojeg Partizan ne može da otkupi od Nijemaca. Na pozajmici u Humskoj je i Mihajlo Ilić, dok se posljednjih nedjelja može sve glasnije čuti da Aldo Kalulu nije u planovima za narednu sezonu. I onda ostaju samo Milan Vukotić (22) i supertalentovani Ognjen Ugrešić (18), dvojica veznih fudbalera.

Očigledno je da Partizan ima problem sa efikasnošću svojih napadača, ali je za to djelimično i sam kriv. Pored Nemanje Nikolića, trener Blagojević je sklonio iz tima i Đorđa Jovanovića, dok se Jovan Milošević tokom čitave sezone bori sa povredama koje ga ometaju da pokaže sav kvalitet koji poseduje. Na kraju, Partizan se povremeno oslanjao i na Dušana Jovanovića, svoje dijete.

U takvim okolnostima najbolji strijelac tima u Superligi Srbije je Bibars Natho (37) sa 13 postignutih pogodaka, a samo još Nemanja Nikolić ima dvocifren učinak. "Taki" je postigao 10 golova u tekućoj sezoni, najviše od svih napadača crno-bijelih. Ibrahim Zubairu je završio sezonu sa devet golova u Superligi, Đorđe Jovanović je šest puta tresao mrežu, Aldo Kalulu i Stefan Kovač imaju po pet golova, Aleksandar Filipović postigao je četiri gola, Jovan Milošević tri, a Dušan Jovanović još se nije upisao u listu strijelaca. Vjerovatno se mnogi ne sjećaju da su na prvenstvenim mečevima za Partizan ove sezone pogađali Mateuš Saldanja i Svetozar Marković, koji su još na početku sezone napustili klub.