Dušan Tadić briljira u Emiratima! Srbin tri puta asistirao istom saigraču na jednoj utakmici

Autor Dragan Šutvić
Sjajna partija bivšeg reprezentativca Srbije.

Dušan Tadić tri asistencije na jednoj utakmici Izvor: MN PRESS

Dušan Tadić predvodio je Al Vahdu do nove pobjede u elitnom rangu Ujedinjenih Arapskih Emirata!

U 12. kolu tamošnje Pro lige, njegov tim je trijumfovao nad Banijasom rezultatom 3:0, a Tadić je u pobjedi, sedmoj u sezoni, učestvovao sa tri asistencije. Došao je tako do brojke od sedam "spakovanih" pogodaka u ovoj sezoni!

Da stvar bude zanimljivija, sva tri puta je asistirao u prvom poluvremenu – i sva tri puta istom saigraču, Omaru Kribinu! Sirijac je prvi put mrežu rivala zatresao u 12. minutu, na drugi pogodak je morao da sačeka šest minuta, dok je posljednji uslijedio u četvrtom minutu nadoknade prvog dijela.

Tadić je, podsjetimo, u sadašnji klub stigao ljetos, dogovorivši saradnju u trajanju od godinu dana.

(mondo.ba)

