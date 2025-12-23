"Kad se to desi, bićemo spremni": Vojvodina ne odustaje od Dušana Tadića

Predsjednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić govorio je o ambicijama kluba u nastavku sezone i velikoj želji da vrati Tadića u klub.

Predsjednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić sumirao je jesenji dio sezone i otkrio ambicije kluba u budućnosti. Prvi čovjek novosadskog kluba ne odustaje od ideje da vrati Dušana Tadića na mjesto gdje je počeo svoju igračku karijeru.

Vojvodina je trenutno treća na tabeli Superlige Srbije sa 12 pobjeda i po četiri poraza i remija. Zbiljić je zadovoljan polusezonom i raduje ga reakcija navijača koji ponovo sanjaju velike snove.

"Kada pogledam tabelu, zadovoljan sam, ali kada pogledam potencijal - znam da možemo još više. Treće mjesto nije slučajno, ono je rezultat ozbiljnog rada u prethodne dvije godine. Međutim, ono što mene posebno raduje jeste energija u klubu. Imamo ekipu koja vjeruje, stručni štab koji ima jasnu ideju i navijače koji su ponovo počeli da sanjaju. Ova sezona me zaista podsjeća na 2016. godinu. Tada smo isto imali kontinuitet, Evropu, pune tribine i osjećaj da se stvara nešto veliko. Razlika je što smo danas stabilniji u svakom smislu – organizaciono, finansijski i sistemski. To mi daje uvjerenje da ovo nije prolazna epizoda, već početak jedne ozbiljne priče", rekao je Dragoljub Zbiljić u razgovoru za Jutjub kanal Sportskog društva Vojvodina.

Koliko je realno da se Vojvodina već ove sezone umiješa u borbu za titulu? "Realno je, ne bježim od toga i nikada nisam. Ako pogledate bodovnu razliku, ona nije nedostižna. Zvezda i Partizan jesu veliki klubovi, ali ove sezone nemaju onaj nedodirljivi autoritet kakav su imali ranije. Liga se izjednačila, svaka utakmica je teška i upravo tu Vojvodina vidi svoju šansu. Mi ne ulazimo u utakmice sa strahom, već sa idejom. Imamo tim koji može da igra protiv svakoga, na svakom stadionu. Naravno, potrebni su mir, strpljenje i fokus, ali ako budemo svoji i ako nas povrede zaobiđu – bićemo u igri do samog kraja."

Vojvodina je imala nekoliko kikseva ove sezone, što ju je koštalo boljeg plasmana na tabeli. "Razumijem navijače, jer i ja svaku utakmicu doživljavam emotivno. Međutim, fudbal nije matematika. Ne može se unaprijed upisati nijedan bod. Utakmica u Surdulici protiv Radnika bila je ispod našeg nivoa i to sam otvoreno rekao. Ali ne možemo zanemariti činjenicu da je Radnik ove sezone jedno od najprijatnijih iznenađenja. Sa druge strane, utakmica protiv IMT-a je primjer kako fudbal zna da bude surov. Dominirate, stvarate šanse i onda primite gol sa distance. To su momenti iz kojih moramo da učimo. Šampionske ekipe ne pobjeđuju samo kada su bolje – već i kada nisu na svom maksimumu."

Omladinska škola je temelj Vojvodine. "Omladinska škola Vojvodine je nešto na šta sam posebno ponosan. Ona je identitet kluba. Iako plasmani nekad nisu idealni, meni je važnije da znamo ko od tih momaka može sutra da nosi dres prvog tima. Imamo nekoliko izuzetno talentovanih igrača. Marko Božić je primjer modernog mladog fudbalera – radan, disciplinovan i hrabar. Tu su i Peranović, Borovina, Ostojić, Tadić… Ne želimo da ih 'trošimo' prerano, već da ih razvijamo planski. Vojvodina mora da bude klub koji proizvodi igrače, ali ih i zadržava dovoljno dugo da prave razliku."

"Novi Sad živi za povratak Dušana Tadića"

Kakva je finansijska situacija? "Vojvodina je danas potpuno stabilan klub. Sve obaveze se izmiruju na vrijeme, poslujemo transparentno i u skladu sa propisima. To možda nije atraktivna tema za naslov, ali je osnova svega. Kada igrač zna da mu plata leže na vrijeme, kada trener zna da ima podršku, a navijač da klub nema dugove – tada se stvara zdrava sredina. Mi danas imamo evropsku licencu, pozitivan revizorski izvještaj i mir u kući. Bez toga nema ni rezultata."

Šta navijači mogu da očekuju u zimskom prelaznom roku? Zbiljić ne odustaje od ideje da u Vojvodinu vrati Dušana Tadića.

"Nećemo praviti revoluciju, ali hoćemo 'pametna pojačanja'. Tražimo krilnog igrača i još jednu poziciju koja će donijeti dodatnu širinu. Ako želiš da napadneš titulu, moraš imati konkurenciju u timu. A snovi? Novi Sad živi za povratak Dušana Tadića. Ne kažem da je to realno u ovom trenutku, ali fudbal je pun iznenađenja. Kada bi se to desilo, to bi bio znak da je Vojvodina spremna za najveće domete."