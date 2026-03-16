"Znam da nisam Novak, hvala vam": Danil Medvedev nasmijao sve u Indijan Velsu sem Sinera

Danil Medvedev srećan što su navijači u Indijan Velsu navijali za njega "iako nije Novak Đoković", dok je stigao i da potkači Janika Sinera za koga turniri posebno biraju podloge koje mu više odgovaraju.

Izvor: John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Danil Medvedev izgubio je u finalu Indijan Velsa od Janika Sinera (7:6, 7:6), a kao i obično njegove izjave bile su zanimljivije od onih koje je dao Italijan. Tako je Medvedev bio bez dlake na jeziku na konferenciji za medije kada je kazao da "Siner i Alkaraz nisu nepobedivi", dok je bio raspoložen i dok je držao govor poslije poraza.

"Kao prvo, čestitam Janiku, sjajan tenis, bilo je teško igrati protiv tebe", rekao je uvijek nasmijani Danil Medvedev koji je jedva stigao na Indijan Vels pošto je bio "zaglavljen" u Emiratima i uspio je da se izvuče automobilom kojim je prešao u Oman: "Čestitam ti na svemu što radiš, kad god igraš s Alkarazom volim to da gledam, ali drago mi je da sad nisam dozvolio da igra protiv tebe. Samo nastavi i nemoj da se zaustavljaš".

Takođe, Medvedev je stigao da "prozove" organizatore za to što je većina njih odlučila da "uspori" terene jer tako odgovara Sineru i Alkarazu, za šta ih je već opominjao i Rodžer Federer.

"Hvala što je teren brži, hvala što ste me poslušali, šalim se, znam da nije do mene", nasmijao se Medvedev koji se takođe zahvalio svom timu, organizatorima, dok je posebne riječi imao i za navijače koji su povremeno navijali za njega tokom ovog finala.

"Takođe, znam da kada igram s Alkarazom, Sinerom i Novakom da neću imati podršku, ali danas ste bili baš fer i vidimo se sljedeće godine", poručio je Medvedev.

Pred nama je sada masters u Majamiju na kome inaće neće biti Novaka Đokovića, koji je odlučio da napravi pauzu i zato ga čeka pad na ATP listi, dok ostaje još da vidimo da li će Nole uopšte igrati sezonu na šljaci, pošto je ta podloga bila najslabija kod njega u posljednje dvije godine, ne računajući titulu na Olimpijskim igrama i u Ženevi.