logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znam da nisam Novak, hvala vam": Danil Medvedev nasmijao sve u Indijan Velsu sem Sinera

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Danil Medvedev srećan što su navijači u Indijan Velsu navijali za njega "iako nije Novak Đoković", dok je stigao i da potkači Janika Sinera za koga turniri posebno biraju podloge koje mu više odgovaraju.

Danil Medvedev prozvao Indijan Vels zbog terena koji odgovara Sineru Izvor: John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Danil Medvedev izgubio je u finalu Indijan Velsa od Janika Sinera (7:6, 7:6), a kao i obično njegove izjave bile su zanimljivije od onih koje je dao Italijan. Tako je Medvedev bio bez dlake na jeziku na konferenciji za medije kada je kazao da "Siner i Alkaraz nisu nepobedivi", dok je bio raspoložen i dok je držao govor poslije poraza.

"Kao prvo, čestitam Janiku, sjajan tenis, bilo je teško igrati protiv tebe", rekao je uvijek nasmijani Danil Medvedev koji je jedva stigao na Indijan Vels pošto je bio "zaglavljen" u Emiratima i uspio je da se izvuče automobilom kojim je prešao u Oman: "Čestitam ti na svemu što radiš, kad god igraš s Alkarazom volim to da gledam, ali drago mi je da sad nisam dozvolio da igra protiv tebe. Samo nastavi i nemoj da se zaustavljaš".

Takođe, Medvedev je stigao da "prozove" organizatore za to što je većina njih odlučila da "uspori" terene jer tako odgovara Sineru i Alkarazu, za šta ih je već opominjao i Rodžer Federer.

"Hvala što je teren brži, hvala što ste me poslušali, šalim se, znam da nije do mene", nasmijao se Medvedev koji se takođe zahvalio svom timu, organizatorima, dok je posebne riječi imao i za navijače koji su povremeno navijali za njega tokom ovog finala.

"Takođe, znam da kada igram s Alkarazom, Sinerom i Novakom da neću imati podršku, ali danas ste bili baš fer i vidimo se sljedeće godine", poručio je Medvedev.

Pred nama je sada masters u Majamiju na kome inaće neće biti Novaka Đokovića, koji je odlučio da napravi pauzu i zato ga čeka pad na ATP listi, dok ostaje još da vidimo da li će Nole uopšte igrati sezonu na šljaci, pošto je ta podloga bila najslabija kod njega u posljednje dvije godine, ne računajući titulu na Olimpijskim igrama i u Ženevi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Indijan Vels Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC