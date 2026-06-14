"Neću na Svjetsko, nisam zaslužio": Odbio hit Mundijala i cijeli svijet mu se divi zbog toga

Zbog odluke Odsona Eduarda da ne prihvati poziv Haitija za Svjetsko prvenstvo divi mu se fudbalska javnost.

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Jedna od selekcija koju zaista niko nije očekivao na Mundijalu je Haiti. Ova ostrvska država sa 11 miliona stanovnika nikada nije bila poznata po fudbalu, ali se u grupi sa Kostarikom, Hondurasom i Nikaragvom izborila za mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Haiti je u prvom meču igrao protiv Škotske i upisao poraz, ali bez Odsona Eduarda u špicu. A odbijanje napadača Lansa da nastupi na Svjetskom prvenstvu je zaista rijetko šmekerski potez.

Zašto je Eduard odbio Mundijal?

Odson Eduard je rođen u Francuskoj Gvajani, a sa porodicom se preselio u Pariz sa šest godina. Nastupao je kao talenat Pari Sen Žermena za U17, U18, U19 i U21 tim Francuske sa velikim uspjehom, ali pošto su mu roditelji zapravo sa Haitija imao je pravo da igra i za ovu reprezentaciju.

Bio je nevjerovatan junior pošto je za U17 tim Francuske dao 17 golova na 15 mečeva, za U18 tim je na 11 mečeva dao 7 golova, a za U19 tim je na 15 mečeva dao 8 pogodaka. Za U21 ekipu je bio još bočji, na 14 mečeva dao je 17 golova. Ipak igrajuči za Seltik, Tulz, Kristal Palas i Lester nije došao ni blizu seniroskog tima, a kada je ove godine dao 12 golova za Lans dobio je pziv Haitija. Odbio ga je iz moralnih razloga.

"Ne, nisam osječao da je ispravno da igram na Svjetskom prvenstvu zbog igrača koji su se borili da se kvalifikuju. Nisam htio da se pojavim u posljednjem trenutku i da iskoristim Svjetsko prvenstvo. Ako ću da igram na Svjetskom prvenstvu, želim da to i zaslužim", rekao je Odson Eduard.

A da je došao...

Ne bi imao priliku da igra samo protiv Škotske koja u svom sastavu ima igrače poput Skota Mektominija i Endija Robertsona, već bi nastupio i protiv velikog Brazila, kao i selekcije Maroka sa zvijezdama poput Jasina Bona, Ašrafa Hakimija, Brahima Dijaza...