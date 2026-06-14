Degenek i Australija pobjedom započeli Mundijal: Šokirali "favorita iz sjenke", uz evrogol u Vankuveru

Australija je pobijedila Tursku na startu Svjetskog prvenstva.

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Austrailja je pobjedom započela Svjetsko prvenstvo u fudbalu. U prvom meču na Mundijalu je pobijedila Tursku - 2:0. Trijumf protiv ekipe koja je proglašavana za "favorita iz sjenke" i veoma važna tri boda.

Miloš Degenek nije ulazio u igru, ali je zajedno sa svojim saigračima slavio veliku pobjedu i sjajan početak takmičenja.

Imaju tri boda, koliko i Amerikanci i u narednom kolu igraju upravo protiv jednog od domaćina takmičenja. Ako uspiju da ih savladaju sigurno prolaze grupu "D".

Prvi gol viđen je u 27. minutu i postigao je mladi Nestori Irankunda. I to tako što je Turska imala zicer na drugoj strani, uslijedila je ekspresna kontra i gol. Kazna po nepisanom fudbalskom pravilu.

Očekivala se reakcija Turaka, napadali su, posebno na startu drugog poluvremena. Igralo se ispred gola Australijanaca, čekao se gol za izjednačenje. A, onda novi šok za njih. U 75. minutu je Konor Metkalf postigao fenomenalan pogodak sa oko 20 metara za "ovjeru" pobjede.

Imala je ekipa Vinćenca Montele 30 šuteva ka golu, ali ne broje se šutevi već golovi, a to je segment u kom je sastav Tonija Popovića bio mnogo bolji i efikasniji.