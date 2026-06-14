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Škotska jedva pobijedila na Svjetskom prvenstvu: Haiti pokazao zube i ima za čim da žali

Škotska jedva pobijedila na Svjetskom prvenstvu: Haiti pokazao zube i ima za čim da žali

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Škotske pobjedom je započela Svjetsko prvenstvo i to se namučila protiv Haitija

Škotska pobijedila Haiti 1-0 Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Škotska je pobijedila Haiti na Svetskom prvenstvu u fudbalu sa minimalnih 1:0. Bili su Škoti apsolutni favoriti protiv najslabije reprezentacije u grupi, očekivala se ubjedljiva pobjeda, pa je rezultat donekle i iznenađujući.

Sada su prvi u grupi pošto su Brazil i Maroko remizirali u prvom meču. Zvučaće nevjerovatno, ali Haiti je taj koji ima za čim da žali poslije utakmice koja je viđena u Bostonu. Imali su veći posjed lopte, bolji xG (očekivani broj golova) i više šuteve, 15 naspram 9.

Ali, rezultat se gleda na kraju, a na semaforu je stajalo 1:0 zahvaljujući golu Džona Mekgina u 28. minutu. U narednom kolu Škotska igra protiv Maroka, a Haiti sa Brazilom. Ujedno je ovo bila i istorijska pobjeda za Škote koji prvi put u 21. vijeku učestvuju na Mundijalu. Posljednji put je to bilo u Francuskoj 1998. godine.

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Mundijal 2026

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