Škotska jedva pobijedila na Svjetskom prvenstvu: Haiti pokazao zube i ima za čim da žali

Reprezentacija Škotske pobjedom je započela Svjetsko prvenstvo i to se namučila protiv Haitija

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Škotska je pobijedila Haiti na Svetskom prvenstvu u fudbalu sa minimalnih 1:0. Bili su Škoti apsolutni favoriti protiv najslabije reprezentacije u grupi, očekivala se ubjedljiva pobjeda, pa je rezultat donekle i iznenađujući.

Sada su prvi u grupi pošto su Brazil i Maroko remizirali u prvom meču. Zvučaće nevjerovatno, ali Haiti je taj koji ima za čim da žali poslije utakmice koja je viđena u Bostonu. Imali su veći posjed lopte, bolji xG (očekivani broj golova) i više šuteve, 15 naspram 9.

Ali, rezultat se gleda na kraju, a na semaforu je stajalo 1:0 zahvaljujući golu Džona Mekgina u 28. minutu. U narednom kolu Škotska igra protiv Maroka, a Haiti sa Brazilom. Ujedno je ovo bila i istorijska pobjeda za Škote koji prvi put u 21. vijeku učestvuju na Mundijalu. Posljednji put je to bilo u Francuskoj 1998. godine.