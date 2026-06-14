logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brazil nije pobijedio na početku Mundijala 2026: Karlo Anćeloti vidio sve što ne valja u reprezentaciji

Brazil nije pobijedio na početku Mundijala 2026: Karlo Anćeloti vidio sve što ne valja u reprezentaciji

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Meč Brazila i Maroka u prvom kolu Mundijala 2026 nije u potpunosti opravdao očekivanja navijača koji su se nadali spektaklu.

Remi Brazila i MAroka na početku Mundijala Izvor: WILLIAM VOLCOV / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Brazila i Maroka podijelili su bodove neriješenim rezultatom (1:1) na početku takmičenja u njihovoj grupi Mundijala 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku.

Opšti je utisak da ova utakmica nije u potpunosti opravdala očekivanja, posebno u drugom dijelu meča kada nismo vidjeli pogodak, ali ni neke zicere pred golovima.

Maroko je daleko bolje počeo meč u Njujorku i prije pogotka Ismaela Saibarija imao je priliku da zatrese mrežu. Nije ih koristio, što bi kasnije moglo skupo da ih košta, ali smo u naletu afričkog tima ipak vidjeli majstoriju. Saibari je pobjegao štoperima Brazila i lobovao Alisona koji je krenuo na loptu - i nije bio dovoljno brz.

Nastavio se pritisak Marokanaca, ali je njihov dobar ritam ugasila greška Ašrafa Hakimija nakon koje je Vinisijus Žunior izgradio dobru poziciju za šut. Kada je brazilski krilni napadač pogodio, kao da se "ugasio" ceo meč. Brazilci nisu ni krenuli po preokret, a Marokanci su postali oprezniji, pa smo do kraja susreta gledali utakmicu sa daleko manje uzbuđenja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC