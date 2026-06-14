Brazil nije pobijedio na početku Mundijala 2026: Karlo Anćeloti vidio sve što ne valja u reprezentaciji

Meč Brazila i Maroka u prvom kolu Mundijala 2026 nije u potpunosti opravdao očekivanja navijača koji su se nadali spektaklu.

Izvor: WILLIAM VOLCOV / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Brazila i Maroka podijelili su bodove neriješenim rezultatom (1:1) na početku takmičenja u njihovoj grupi Mundijala 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku.

Opšti je utisak da ova utakmica nije u potpunosti opravdala očekivanja, posebno u drugom dijelu meča kada nismo vidjeli pogodak, ali ni neke zicere pred golovima.

Maroko je daleko bolje počeo meč u Njujorku i prije pogotka Ismaela Saibarija imao je priliku da zatrese mrežu. Nije ih koristio, što bi kasnije moglo skupo da ih košta, ali smo u naletu afričkog tima ipak vidjeli majstoriju. Saibari je pobjegao štoperima Brazila i lobovao Alisona koji je krenuo na loptu - i nije bio dovoljno brz.

Nastavio se pritisak Marokanaca, ali je njihov dobar ritam ugasila greška Ašrafa Hakimija nakon koje je Vinisijus Žunior izgradio dobru poziciju za šut. Kada je brazilski krilni napadač pogodio, kao da se "ugasio" ceo meč. Brazilci nisu ni krenuli po preokret, a Marokanci su postali oprezniji, pa smo do kraja susreta gledali utakmicu sa daleko manje uzbuđenja.