Čudo u bazenu: Dva puta oborila svjetski rekord za nekoliko sati

Američka plivačica Kejt Daglas oborila je svetski rekord dva puta u samo jednom danu.

Izvor: EPA/RITCHIE B. TONGO

Nevjerovatna Kejt Daglas je uspjela da sruši svetski rekord dva puta u samo nekoliko sati. Kao što se pliva Evropsko prvenstvo tako i Amerikanci učestvuju na Panpacifičkom prvenstvu u Kaliforniji gdje je ova sjajna plivačica dva puta rušila svjetski rekord na 50 metara slobodnim stilom.

Prvo je ujutru u kvalifikacijama bila ubjedljivo prva sa vremenom 23,49 sekundi. Time je prestigla sunarodnicu Grečen Volš koja je nedavno u Rimu plivala 23,55. A onda je otišla u finale u kome je ostvarila nestvaran rezultat od 23,19 sekundi i tako ušla u istoriju.

Ne samo da je to uradila već je u mješovitj štafeti 4x100 metara upravo sa Grečen VOlš ali i Vanom Matijasom i Vilom Modglinom je upisala svjetski rekord u toj konkurenciji.

Ko je Kejt Daglas?

Teško je opisati karijeru Kejt Daglas. Uspjela je da osvoji dva zlata, dva srebra i bronzu na Olimpijskim igrama. Ima sedam zlata, sedam srebrnih i pet bronzanih medalja sa svjetskih prvenstava u velikim, a 11 zlata, 5 srebara i 2 bronze sa svjetskih prvenstava u velikim bazenima.