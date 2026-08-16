logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čudo u bazenu: Dva puta oborila svjetski rekord za nekoliko sati

Čudo u bazenu: Dva puta oborila svjetski rekord za nekoliko sati

Autor Nikola Lalović
0

Američka plivačica Kejt Daglas oborila je svetski rekord dva puta u samo jednom danu.

Američka plivačica Kejt Daglas oborila je svetski rekord dva puta u jednom danu Izvor: EPA/RITCHIE B. TONGO

Nevjerovatna Kejt Daglas je uspjela da sruši svetski rekord dva puta u samo nekoliko sati. Kao što se pliva Evropsko prvenstvo tako i Amerikanci učestvuju na Panpacifičkom prvenstvu u Kaliforniji gdje je ova sjajna plivačica dva puta rušila svjetski rekord na 50 metara slobodnim stilom. 

Prvo je ujutru u kvalifikacijama bila ubjedljivo prva sa vremenom 23,49 sekundi. Time je prestigla sunarodnicu Grečen Volš koja je nedavno u Rimu plivala 23,55. A onda je otišla u finale u kome je ostvarila nestvaran rezultat od 23,19 sekundi i tako ušla u istoriju.

Ne samo da je to uradila već je u mješovitj štafeti 4x100 metara upravo sa Grečen VOlš ali i Vanom Matijasom i Vilom Modglinom je upisala svjetski rekord u toj konkurenciji.

Ko je Kejt Daglas? 

Teško je opisati karijeru Kejt Daglas. Uspjela je da osvoji dva zlata, dva srebra i bronzu na Olimpijskim igrama. Ima sedam zlata, sedam srebrnih i pet bronzanih medalja sa svjetskih prvenstava u velikim, a 11 zlata, 5 srebara i 2 bronze sa svjetskih prvenstava u velikim bazenima. 

Tagovi

Plivanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC