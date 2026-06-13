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FIFA opet gura Švajcarsku: Pogledajte poklonjen penal, VAR soba zaboravila na ofsajd

FIFA opet gura Švajcarsku: Pogledajte poklonjen penal, VAR soba zaboravila na ofsajd

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Švajcarska je opet imala sreće na Svjetskom prvenstvu, dosuđen je penal bez provjere ofsajda. Ova odluka izaziva brojne polemike među navijačima.

Dosuđen penal za Švajcarsku bez provjere ofsajda Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Nismo dugo čekali na prvu spornu sudijsku odluku na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi i već trećeg dana turnira dosuđen je nepostojeći penal. Opet je sreće imala Švajcarska, kao i na nekim ranijim turnirima što najbolje zna Srbija, samo je ovoga puta to na svojoj koži osjetio Katar.

U 17. minutu sudija Said Martinez dosudio je penal za Švajcarsku koji je u gol pretvorio Bril Embolo, a ono gdje je napravljena greška je što VAR soba nije signalizirala da je faulirani igrač (Remo Frojler) bio u ofsajdu.

Katar - Švajcarska
Izvor: TV Arena sport

Njemu je loptu prethodno proslijedio Bril Embolo glavom, potom ga je golman Mahmud Abunada zaista faulirao, međutim čudno je kako VAR soba nije provjerila tu situaciju. Sigurno su provjerili intenzitet prekršaja i potvrdili Saidu Martinezu da je bio u pravu, ali ofsajd nije pregledan. Dakle, djeluje da je zatajila tehnologija.


Posebno sporno je što FIFA poslije toga nije prikazala usporeni snimak te situacije, odnosno animaciju koju vidimo po aktivaciji takozvanog poluautomatskog ofsajda.

"El Matematiko", kako zovu sudiju iz Hondurasa koji je odustao od studija matematike zbog fudbala, tako nije imao nikakvu pomoć od svojih kolega iz VAR sobe. U pitanju je Giljermo Pačeko iz Meksika koji je VAR sudija, a čija je obaveza bila da provjeri sve što je sporno.

Dakle, ni ovaj turnir neće proći bez kontroverzi, posebno ako ostane gol razlike na ovom susretu...

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