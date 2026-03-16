Fudbaler ubio ženu, pa priznao zločin: Usmrtio je pred maloljetnom ćerkom

Autor Goran Arbutina
Nekadašnji reprezentativac Rusije bio je unajmljen da opljačka jednu kuću, a kada nije sve krenulo po planu, izvršio je težak zločin.

Mladi ruski fudbaler Danil Sekač ubio ženu Izvor: MN PRESS

Strašne vijesti stižu iz Rusije. Mladi fudbaler Danil Sekač (20) priznao je da je usmrtio ženu u Moskvi. On je inače bio član omladinske reprezentacije, a trenutno nastupa za drugi tim Urala iz Jekaterinburga. Prije toga je trenirao i u akademiji Lokomotive iz Moskve.

Sekač je priznao krivicu u policiji i prijeti mu kazna do 15 godina zatvora. "Priznajem sve i žao mi je", navodno je rekao.

Kako je došlo do zločina?

Prema informacijama iz policije, fudbaler je došao u stan žrtve sa namerom da otvori sef. Poslije toga, naređeno mu je da ubije vlasnicu stana. Kako navodi španska "Marka" on je nesrećnu ženu izbo nožem, pošto je odbila da otkrije šifru za sef.

U momentu pljačke, u stanu bila i ćerka žrtve, koja ima 16 godina. Poslije ubistva, prema uputstvima koja je dobio, Sekač je bacio ukradeni novac, nakit i kolekcionarske novčiće kroz prozor, a djevojku je držao kao taoca do sljedećeg dana.

Fudbaler je uhapšen dan kasnije u hotelu, koji se nalazi oko 14 kilometara od mjesta zločina.

