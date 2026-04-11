"Neki igrači ne zaslužuju da budu u Borcu!" Mikić oštar nakon poraza od Sloge: Ozbiljno ćemo da popričamo!

Dragan Šutvić
Trener rukometaša Borca m:tel bio je prilično oštar prema svojim izabranicima nakon poraza (29:28) u Osječanima.

Mirko Mikić poslije poraza Borca od Sloge

Rukometaši Borca m:tel prekinuli su ove subote niz pobjeda u Premijer ligi BiH. Nakon pet uzastopnih trijumfa, crveno-plave je na terenu dvorane u Osječanima porazila ekipa Sloge rezultatom 29:28, u derbiju 22. kola Premijer lige BiH.

Tako se borba za drugo mjesto na tabeli još više zakomplikovala, s obzirom na to da Dobojlije četiri kola prije kraja imaju samo bod manje od Borca, koji je trenutno drugoplasirani.

"Žao mi je što nismo uspjeli našim navijačima, na današnji dan koji nam je vrlo značajan, da priuštimo jednu pobjedu. Imali smo sve uslove da pobijedimo, imali smo i rezultat većim dijelom utakmice. Na kraju smo se vratili iz zaostatka, ali smo isključivo našim greškama i odsustvom koncentracije uspjeli da ispustimo bodove", rekao je poslije utakmice trener Borca m:tel Mirko Mikić, uputivši oštre kritike prema pojedincima u crvveno-plavom taboru.

"Ne treba da bude vruća glava, ali moraće da se napravi dobra reorganizacija. Neki igrači ne zaslužuju da budu u Borcu što se tiče zalaganja, vrijednosti koju nose sa sobom, tako da ćemo ozbiljno popričati u ovim danima do kraja sezone oko nekih stvari. Ovakve greške mogu da se prave, ali ne mogu da ih prave igrači koji skupo izađu bilo koji klub."

U narednom kolu, Borac m:tel će dočekati "davljenika" Slobodu.

