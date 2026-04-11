Sloga srušila Borac m:tel pogotkom 5 sekundi prije kraja: "Zakuvala" se borba za drugo mjesto

Derbi 22. kola završen je pobjedom Sloge, koja je u drugom poluvremenu nadoknadila minus od četiri gola i slavila poslije drame (29:28).

Rukometaši Borca m:tel propustili su veliku šansu da se na dan najvećeg klupskog uspjeha u istoriji približe plasmanu na evropsku scenu.

U derbiju 22. kola Premijer lige BiH protiv Sloge, igranom u Osječanima, izabranici Mirka Mikića poraženi su rezultatom 29:28 nakon dramatične završnice.

Tako se borba za drugo mjesto, koje vodi u treće kolo Evropskog kupa, umnogome zakomplikovala. Tu poziciju trenutno drže Banjalučani, ali sada samo sa bodom manje od Dobojlija, koji su do velikog slavlja stigli pogotkom Vladana Markovića pet sekundi prije kraja.

U posljednji minut ušlo se uz plus jedan za Slogu (28:27) koja nije iskoristila svoj naredni napad, da bi potom na drugoj strani precizan bio Vlado Draganić za egal. Poslije tajm-auta, krenuli su domaći u posljednji napad, a crveno-plavi su zaboravili na Markovića, koji je pogodio za velika dva boda Sloge.

Na odmor između dva poluvremena otišlo se pri rezultatu 13:13, nakon što ni jedna ni druga ekipa nije uspjela da stekne prednost veću od dva gola. Tako je prvi odmakao Borac m:tel, u 8. minutu (2:4), na šta je Sloga odgovorila serijom 5:1, za 7:5 na semaforu u 13. minutu.

Bilo je i 8:6 za dobojski tim, gosti su uspjeli da se vrate i još dva puta povedu (11:12, 12:13), ali je prvi period ipak završen u egalu.

Sjajno je drugo poluvrijeme započeo Nebojša Grahovac, koji je brljirao u prvih 10-ak minuta nastavka. Dalo je to veliko samopouzdanje gostima, koji su u 41. minutu prvi put odmakli tri koraka (18:21) pogotkom Stanka Stankovića, dok je maksimalnih plus četiri (18:22) bilo u 46. minutu. Činilo se da gosti u potpunosti kontrolišu dešavanja na terenu u Osječanima, ali je već do 51. minuta uslijedio veliki preokret.

Sloga je napravila seriju 6:0, za 24:22, koju je prekinuo Miloš Nježić, da bi kod 25:23 za domaće Borac uspio da se odbrani i postigne pogodak sa igračem manje. Trajala je drama do samog kraja, nakon čega smo vidjeli već opisanu završnicu.

U narednom kolu, i jedni i drugi će odmjeriti snage sa "davljenicima". Borac m:tel će dočekati posljednjeplasiranu Slobodu, dok će Sloga u goste Leotaru, koji je na pretposljednjoj poziciji.







