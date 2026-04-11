Pola vijeka od najvećeg uspjeha: Prije 50 godina Borac postao šampion Evrope

Autor Haris Krhalić
0

Pola vijeka – tačno toliko se navršava ove subote od najvećeg uspjeha Rukometnog kluba Borac m:tel u klupskoj istoriji.

rk borac kup evropskih šampiona Izvor: Promo/RK Borac

Prije tačno 50 godina, tadašnja generacija rukometaša u crveno-plavim dresovima, pod trenerskim patronatom Pere Janjića, postala je prvak Evrope savladavši u finalu Kupa evropskih šampiona, odigranom u dvorani Borik, ekipu danske Fredericije rezultatom 17:15.

Cijelim tokom finalnog susreta, odigranog pred krcatim tribinama banjalučkog hrama sporta, vodila se rovovska bitka ne za svaki gol, već za svaku loptu. Na kraju su tačku na svojevrsnu igru živaca stavili Abas Arslanagić i Nedeljko Vujinović – prvi je pri rezultatu 16:15 “skinuo zicer” Andersenu, a drugi realizovao sedmerac koji je u preostalih 16 sekundi do kraja izborio Zdravko Rađenović.

Osim pomenute Borčeve trojke, dio ekipe u velikom finalu bili su i Milorad Karalić, Dobrivoje Selec, Momir Golić, Borislav Golić, Nebojša Popović, Miro Bjelić, Rade Unčanin, Slobodan Vukša i Zoran Ravlić.

Put ka evropskom tronu Borac m:tel je započeo 20. novembra 1975. godine. Tada je u Boriku, u prvoj utakmici drugog kola, ubjedljivo porazio predstavnika Čehoslovačke Červenu hviezdu. Na semaforu je, nakon 60 minuta, pisalo 27:14, nakon čega je Borac i u revanšu u Bratislavi, odigranom 11. decembra, dokazao da je u tom trenutku kvalitetniji (22:26).

Uslijedio je dvomeč sa španskom Kalpisom, a Borac je ponovo bio domaćin u prvom odmjeravanju snaga. Osmog januara 1976. godine, upisao je trijumf razlikom od od sedam golova (28:21), dok je u Alikanteu deset dana kasnije bilo neriješeno (13:13), čime su puleni Pere Janjića zakazali duele sa slavnim Gumerzbahom, koji je do tada već imao četiri titule šampiona Evrope.

10. marta 1976. godine Borac je izvojevao veliki remi (16:16), a potom 27. marta trijumfovao rezultatom 15:13 i plasirao se u svoje drugo finale Kupa evropskih šampiona zaredom.

Iz prvog, sastavši se sa Forvercom iz Frankfurta, nije uspio da izađe kao pobjednik (19:17), međutim drugu šansu nije prokockao.

BORAC: Arslanagić, Selec 2, Rađenović 6, Karalić 2, Bjelić, Vujinović 2, Vukša, Unčanin 2, Popović 1, B. Golić, M. Golić 2, Ravlić.

FREDERICIJA: Jepsen, F. Hansen 3, Hideman, Nilsen 3, Sorensen 1, Jungland 1, A. Hansen, Andersen 3, Pulsen, Madsen 2, Petersen 2.

