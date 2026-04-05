Rukometaši Borca m:tel ugostili su u nedjelju ekipu Krivaje u 21. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine i zabilježili peti uzastopni trijumf.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Izabranici Mirka Mikića zabilježili su 15. prvenstvenu pobjedu, petu vezanu i dodatno se učvrstili na drugom mjestu na tabeli!

BORAC - KRIVAJA 35:27 (20:16)

Banjalučani su osim na samom početku meča, konstantno imali prednost, najviše od sedam razlike, iako su se i gosti iz Zavidovića predstavili u lijepom svjetlu u Banjaluci. Uz pomoć svojih navijača u nekoliko navrata su bili veoma blizu rezultatskog povratka u meč, ali tada bi na scenu stupio golman David Momić, koji je sa 11 odbrana bio vjerovatno i najzaslužniji za nova dva boda na banjalučkom kontu. Uz naravno, najeefikasnije igrače crveno-plavih Stanka Stankovića, Miloša Nježića i Arsenija Bubića.

Gosti iz Zavidovića, koji su ovog proljeća do ove utakmice doživjeli samo jedan poraz, bolje su ušli u utakmicu u "Boriku" i poveli 0:2 i 1:3, a prvi pogodak za Borac postigao je Stanko Stanković.

Na scenu je potom stupio iskusni Vladimir Vranješ i sa dva gola spriječio Krivaju da se odlijepi. Za prvo izjednačenje pobrinuo se kapiten Miloša Nježića iz sedmerca u sedmom minutu (3:3).

Igralo se od tada gol za gol iako crveno-plavi nijednom nisu stigli do prednosti do 13. minuta kada je Amar Herić svojim drugim golom prvi put doveo Borac u vođstvo - 8:7.

Ekipe su se potom često smjenjivale u vođstvu, vodila se izjednačena borba na banjalučkom parketu, a Borac je do "plus dva" stigao u 24. minutu kada je pogodio kapiten Nježić (15:13), a onda i tri razlike golom Vranješa poslije kontranapada (16:13).

Vidi opis Krivaja "k'o plitak potok" za Borac m:tel: Peta uzastopna pobjeda Banjalučana (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Održavali su prednost crveno-plavi, u tim trenucima dobro je branio David Momić, pa je trener Mirko Mikić uzeo minut odmora kako bi pokušao da dodatno poveća prednost prije odlaska na odmor u poluvremenu.

Šestim golom Stankovića, Borac je prvi put otišao do četiri razlike (18:14), u jednom trenutku je bilo i "plus pet" nakon što je Vlado Draganić postigao prvenac na meču, ali se na odmor u poluvremenu otišlo sa rezultatom 20:16.

Prednost Banjalučana je porasla početkom drugog poluvremena na sedam razlike (24:17), ali su potom serijom od 6:1 gosti iz Zavidovića uspjeli da smanje na "minus tri" (25:22).

Arsenije Bubić je napokon prekinuo crnu seriju gostiju i na polovini drugog dijela, Borac je imao nekoliko prilika da opet poveća prednost, ali su griješili domaći u napadu, pa je Krivaja ponovo smanjila prednost na tri razlike (26:23), pa je u 45. minutu morao da reaguje tajmautom trener Banjalučana Mirko Mikić.

Amar Herić je zatim napravio dva prekršaja u napadu Borca m:tel, pa je propala nova prilika možda i da se prelomi meč, ali griješili su i gosti u napadu. Bolje rečeno, odlično je branio David Momić, koji je spriječio Krivaju da se u potpunosti vrati u meč.

Na 10 minuta prije kraja utakmice, Borac je vodio četiri razlike (28:24), koje je održavao do dva minuta prije kraja kada su Banjalučani preko Nježića i Bubića "ovjerili" pobjedu!

Prva imena Banjalučana u prvom dijelu bila su Stanko Stanković sa osam, Miloš Nježić sa dva manje, Amar Herići Bubić su postigli po pet golova, Vranješ je zabilježio četiri, dok je kod Krivaje najefikasniji bio Dario Raguž sa devet pogodaka.

Poslije meča 21. kola rukometne Premijer lige BiH, Borac je na drugom mjestu sa 31 bodom, tri manje od vodećeg Izviđača, koji ima i meč manje. Krivaja je na sedmoj poziciji sa 19 bodova.

(MONDO)