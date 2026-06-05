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Hames Rodrigez iskulirao ćerku predsjednika: Tražila mu sliku, prošao kraj nje kao da ne postoji

Hames Rodrigez iskulirao ćerku predsjednika: Tražila mu sliku, prošao kraj nje kao da ne postoji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Hames Rodrigez ignorisao molbu ćerke predsjednika Kolumbije Gustava Petra da se fotografišu

Hames Rodrigez nije želio da se slika sa ćerkom predsjednika Kolumbije Izvor: YouTube/UOL Esporte UOL Esporte

Najveća zvijezda kolumbijske reprezentacije Hames Rodrigez (34) nije htio da se fotografiše sa ćerkom predsjednika svoje zemlje pred odlazak na Mundijal. Na koktelu koji je Gustavo Petro (66) organizovao u čast reprezentacije, njegova ćerka Antonela Petro (17) pokušala je da dobije fotografiju sa poznatim igračem, ali je on potpuno ignorisao njenu molbu.

Nije bio previše "uključen" ni dok se poslije toga rukovao sa njenim ocem, pa na snimku djeluje kao da je nije ni čuo. Nije skidao naočari za sunce i samo je nastavio dalje.

Džejms Rodrigez iskulirao ćerku predsednika Antonelu Petro
Izvor: YouTube/UOL Esporte UOL Esporte

Rodrigez je trenutno najveća fudbalska zvijezda, bez obzira na to što je godinama daleko od najvišeg nivoa i trenutno igra u Americi za Minesotu. Svojevremeno, na svom vrhuncu, bio je "Zlatna kopačka" Svjetskog prvenstva 2014, poslije toga i skupocjeni vezista Real Madrida. 

U ovoj deceniji njegova karijera je iz godine u godinu postajala sve "tiša", pa je počeo u Evertonu, nastavio u Al-Rajanu iz Katara, poslije toga u Olimpijakosu u Grčkoj, Sao Paulu u Brazilu, Rajo Valjekanu u Španiji, Leonu u Meksiku i od ove godine je u Americi. Za reprezentaciju je odigrao čak 125 utakmica i ispred njega je rekorder David Ospina (30), koji je i ovog puta na spisku reprezentacije Kolumbije za Mundijal.

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Tagovi

Hames Rodrigez Kolumbija

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