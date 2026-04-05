Hames Rodrigez hitno hospitalizovan

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Kapiten Kolumbije i zvijezda svjetskog fudbala Hames Rodrigez ima ozbiljne zdravstvene probleme.

hames rodrigez zavrsio u bolnici panika pred mundijal Izvor: Hannah Foslien / Getty images / Profimedia

Nekadašnja zvijezda Real Madrida Hames Rodrigez nedavno je završio u bolnici zbog ozbiljnog zdravstvenog problema, a sada su iz Minesota junajteda za koji nastupa otkrili više informacija. Sve se dogodilo dok je bio sa reprezentacijom Kolumbije koju predvodi kao kapiten, a poslije jedne od prijateljskih utakmica je hitno hospitalizovan.

Američki klub je podijelio nove informacije o njegovom zdravstvenom stanju, a u zvaničnom saopštenju je navedeno da je u pitanju teška dehidratacija organizma.

"Važno je razjasniti da ova situacija nije povezana sa povredama mišićno-skeletnog sistema, niti je povezana sa njegovim fudbalskim aktivnostima. Srećom, trenutni medicinski izvještaj ukazuje da ima pomaka na bolje".

Rodrigez je morao da propusti ključnu utakmicu protiv Los Anđeles Galaksija, ali je Minesota uspjela da slavi uprkos njegovom odsustvu 2:1. On je pušten iz bolnice u srijedu, a trener Kameron Nouls je otkrio onoliko koliko situacija dozvoljava.

"On svakodnevno sluša savjete našeg medicinskog tima. Kako bude napredovao, integrisaćemo ga koliko god možemo. Razlog zašto neko izostane je drugačiji, ali povrede se dešavaju - bolesti se dešavaju, život se dešava - gdje momci izostaju, i to je prilika za sljedeće momke da se istaknu", rekao je trener Minesote.

Rodrigez je kapiten kolumbijske reprezentacije i predvodiće ih na predstojem Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Kolumbija se nalazi u grupi K sa selekcijama Portugala, Konga i Uzbekistana.

Izvor: Drustvene mreže
Izvor: Drustvene mreže

(MONDO)

