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Ko bi mogao da napusti Marakanu? Evo koja dva igrača Zvezde su najvrednija pred prelazni rok

Ko bi mogao da napusti Marakanu? Evo koja dva igrača Zvezde su najvrednija pred prelazni rok

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Specijalizovani transfer portal "Transfermarkt" objavio je zanimljive cifre o Crvenoj zvezdi i vrijednosti igrača.

Najvredniji igrači Crvene zvezde transfermarkt Izvor: MN PRESS

Specijalizovani transfer sajt "Transfermarkt" objavio je zanimljive brojke o Crvenoj zvezdi. Prema informacijama na njihovom portalu vrijednost ekipe Dejana Stankovića iznosi 117,6 miliona evra. Na spisku se nalazi 31 fudbaler.

Ko je najvredniji? Prema njihovoj procjeni u pitanju su dvojica igrača. Vasilije Kostov čija vrednost se procjenjuje na 25 miliona evra i Adem Avdić koji vrijedi 10 miliona evra.

Treći na listi su Nair Tiknizijan i Strahinja Eraković koji vrijede po 7 miliona evra, 500.000 manje je Jong-Vu Seol, dok su na po šest Timi Maks Elšnik i Tomas Handel. Primjera radi, Aleksandar Katai je procijenjen na 700.000 evra, a Nemanja Radonjić na milion.

Bliži se početak l,etnog prelaznog roka, tako da će biti zanimljivo i videti da li će neko od njih da napusti "Marakanu" i za koji novac. Za Kostova se navodno interesuje i Arsenal.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal

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