Ko bi mogao da napusti Marakanu? Evo koja dva igrača Zvezde su najvrednija pred prelazni rok

Specijalizovani transfer portal "Transfermarkt" objavio je zanimljive cifre o Crvenoj zvezdi i vrijednosti igrača.
Specijalizovani transfer sajt "Transfermarkt" objavio je zanimljive brojke o Crvenoj zvezdi. Prema informacijama na njihovom portalu vrijednost ekipe Dejana Stankovića iznosi 117,6 miliona evra. Na spisku se nalazi 31 fudbaler.
Ko je najvredniji? Prema njihovoj procjeni u pitanju su dvojica igrača. Vasilije Kostov čija vrednost se procjenjuje na 25 miliona evra i Adem Avdić koji vrijedi 10 miliona evra.
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Treći na listi su Nair Tiknizijan i Strahinja Eraković koji vrijede po 7 miliona evra, 500.000 manje je Jong-Vu Seol, dok su na po šest Timi Maks Elšnik i Tomas Handel. Primjera radi, Aleksandar Katai je procijenjen na 700.000 evra, a Nemanja Radonjić na milion.
Bliži se početak l,etnog prelaznog roka, tako da će biti zanimljivo i videti da li će neko od njih da napusti "Marakanu" i za koji novac. Za Kostova se navodno interesuje i Arsenal.