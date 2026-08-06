Ajzea Kenan pričao je o odlasku iz Crvene zvezde i otkrio je da nije znao da neće ostati u klubu i da je to saznao preko društvenih mreža.

Izvor: MN PRESS

Ajzea Kenan je očekivao da će i naredne sezone nositi dres Crvene zvezde. Jedna od njegovih poruka sa društvenih mreža je to i potvrdila, ali je onda saopšteno da se to neće desiti. Klub mu je uručio" zahvalnicu" i poželio sve najbolje. Amerikanac je sada otkrio da ga je sve to iznenadilo.

"Jednog jutra sam se probudio i vidio da je moj dvogodišnji ugovor sa klubom istekao i kada se klub oprostio. Ostavio sam agentu da to rješava, nisam imao nikakav formalni razgovor sa upravom kluba o odlasku. Pretpostavio sam da žele novi početak sa novim licima, ne zamjeram ništa nikome. To je posao, propustio sam cijelu sezonu zbog povrede i to je razumljivo", rekao je Kenan za "BasketNews".

Vidi opis "Bio sam kod kuće kada su se oprostili od mene": Kenan otvorio dušu o odlasku iz Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ne krije da je želio da se stvari završe drugačije.

"Uživao sam tamo i nadao sam se da ću se vratiti, ali su stvari otišle u drugom smjeru. Rekao bih da sam izgradio sjajan odnos sa klubom i sa cijelom zajednicom", rekao je Kenan.

"Htio sam da se odužim Zvezdi"

Vidi opis "Bio sam kod kuće kada su se oprostili od mene": Kenan otvorio dušu o odlasku iz Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 11 / 11

Zbog povrede je propustio dosta toga, žali što nije mogao više da pruži na parketu zbog povrede.

"Osjećao sam se tamo komforno, htio sam da se vratim i da poguram tim na neki novi nivo, da im uzvratim na svemu jednom solidnom sezonom. Osjećam kao da sam ostavio nedovršena posla. Imao sam još mnogo toga da pružim. Svašta se desilo, ali ponavljam, osjećam kao da je ostao nedovršen posao."

"Hoću nazad u Evroligu"

Vidi opis "Bio sam kod kuće kada su se oprostili od mene": Kenan otvorio dušu o odlasku iz Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Printscreen/EuroleagueTV Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN Prees Br. slika: 13 13 / 13

Oduševljen je atmosferom koju je doživio u Beogradu, a njegov cilj je da se vrati u Evroligu.

"Košarkašku kulturu i tu energiju publike sam osjetio iz prve ruke. Čuješ dosta o tome, igraš protiv njih, ali kada izađeš na parket i kada su na tvojoj strani, to je nevjerovatno. Čekam sada da se malo spusti 'prašina' u Evropi, da vidim gdje će ko da završi. Onda ću da izaberem tim koji će mi dati najbolju šansu da se borim za titulu. Evroliga je moj prioritet. Ako bude potrebe da odem negdje na godinu dana da se dokažem, nije problem, ali nisam očajan. Hoću da idem tamo gdje me cijene i gdje sam potreban", zaključio je Kenan.