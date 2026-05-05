Zaboravljeni košarkaš Zvezde iznenadio bivše saigrače u Pioniru

Ajzea Kenan došao na trening Crvene zvezde.

Izvor: Instagram/crvenazvezdakk

Zvezdin veteran Ajzea Kenan i iznenadio saigrače koji su ga vidjeli posljednji put prije skoro sedam mjeseci. Povrijedio je prednji ukršteni ligament koljena krajem septembra i još 15. oktobra je poslije detaljnih pregleda bilo jasno da više neće igrati ove sezone, a ni za Crvenu zvezdu.

Pogledajte koliko je iznenadio saigrače i stručni štab:

Kenan će 21. maja napuniti 35 godina i na ljeto će sasvim izvjesno napustiti klub u kojem je od 2024. Stigao je kao iskusni šuter Olimpijakosa, ali nije opravdao očekivanja. U Evroligi je prosječno ubacivao 9,9 poena prošle sezone, a sličan projsek imao je i u ABA ligi (9,6).

Uz njegovu podršku, Zvezda je danas (utorak) nastavila pripremu za četvrtak i za prvi meč plej-ofa ABA lige protiv Cedevita Olimpije.