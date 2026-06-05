Ajzea Kenan oglasio se na društvenim mrežama i djeluje da je potvrdio da će ostati u Crvenoj zvezdi i sljedeće sezone.

Izvor: MN PRESS

Ajzea Kenan (35) nije odigrao nijedan zvaničan meč za Crvenu zvezdu u sezoni koja se uskoro završava. Doživio je najtežu povredu u sportu 25. septembra prošle godine na meču protiv Dubaija u VTB Superkupu. Pokidao je prednje ukršteni ligament koljena i od tada se oporavlja.

Bilo je dosta spekulacija u vezi s njegovom budućnošću, ali izgleda da će dobiti novi ugovor i da će ostati u crveno-bijelom dresu. Može to da se zaključi i po njegovoj najnovijoj objavi na društvenim mrežama.

Vidi opis "Jedva čekam": Miloš Teodosić riješio prvo pojačanje, Amerikanac ostaje u Crvenoj zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 11 11 / 11

"Volim vas sve, jedva čekam", napisao je Kenan na svom Instagram storiju. Ta poruka je shvaćena od strane navijača kao potvrda povratka na teren.

Miloš Teodosić preuzeo je ulogu sportskog direktora u klubu i izgleda da će jedna od prvih odluka da bude produžetak saradnje sa američkim bekom koji je 21. maja proslavio 35. rođendan.

Kako je igrao Kenan prije povrede?

Izvor: Printscreen/Instagram/da future3

Kenan je karijeru počeo u NBA ligi pošto ga je 2013. kao 34. pika draftovao Hjuston. Igrao je još za Filadelfiju, Čikago, Finiks, Minesotu i Milvoki prije odluke da ode "preko okeana". Igrao je za Uniks, Galatasaraj i dvije sezone je proveo u Olimpijakosu prije dolaska u Zvezdu.

Sa srpskim klubom osvojio je Kup Koraća, a u evroligaškoj sezoni 2024/24 je imao prosjek od 10 poena, 1,5 skokova i 1,3 asistencije po utakmici. Za tri je šutirao 38,3 odsto (70/183) i to mu je jedno od najjačih oružja. Ostaje da se vidi kako ga i u kojoj ulozi vidi novi trener Ibon Navaro koji je pred promocijom na Malom Kalemegdanu.