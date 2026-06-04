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Neće ni dočekati novog trenera? Sprema se još jedan odlazak iz Crvene zvezde

Neće ni dočekati novog trenera? Sprema se još jedan odlazak iz Crvene zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda se priprema za promjene, a Hasijel Rivero je na korak od povratka u Makabi. Saznajte više o njegovom statusu i novom treneru.

Hasijel Rivero odlazi iz Crvene zvezde Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda sprema se za "svjež" početak sa novim trenerom Ibonom Navarom i sportskim direktorom Milošem Teodosićem, a neki od igrača iz aktuelnog sastava neće ni dočekati da se pozdrave sa njima. Znamo da je Kodi Miler-Mekintajer već otišao u Olimpijakos, dok je na korak od odlaska i Hasijel Rivero.

Prema informacijama iz Izraela, "Papi" je na korak od povratka u Makabi iz Tel Aviva - klub za koji je igrao baš prije nego što je ljetos stigao na Mali Kalemegdan na kome se nije proslavio u prethodnih godinu dana.

"Makabi je zainteresovan za Riverove usluge i razmatra mogućnost da vrati bivšeg igrača pred narednu sezonu. Posljednjih dana, pošto je Crvena zvezda eliminisana iz domaćeg plej-ofa i završila sezonu, dvije strane su započele pregovore", navodi se u tekstu portala "Israel Hayom" koji detaljno prati dešavanja u Makabiju.

Inače, Rivero ima ugovor sa Zvezdom za narednu sezonu, ali s obzirom da je veći dio 2025/26 propustio zbog povrede - i nije uspio da se etablira kod prošlog trenera - teško je očekivati da će se nešto promijeniti kod Ibona Navara.

"U Makabiju čekaju odluku Crvene zvezde o Riverovom statusu i žele da ga angažuju, između ostalog zbog njegove povezanosti sa trenerom i dobrog poznavanja sistema igre. Sa druge strane, i kubanski centar je poslao slične poruke i izrazio želju da se vrati u klub", dodaje se.

Rivero (32) je inače dvije godine igrao za Makabi iz Tel Aviva, a u dresu Zvezde nije uspio da ponovi igre iz Izraela. Tako je na devet nastupa u Evroligi prosječno bilježio 4,8 poena i 1,7 skokova po meču.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Hasijel Rivero

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