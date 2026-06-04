Crvena zvezda se priprema za promjene, a Hasijel Rivero je na korak od povratka u Makabi. Saznajte više o njegovom statusu i novom treneru.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda sprema se za "svjež" početak sa novim trenerom Ibonom Navarom i sportskim direktorom Milošem Teodosićem, a neki od igrača iz aktuelnog sastava neće ni dočekati da se pozdrave sa njima. Znamo da je Kodi Miler-Mekintajer već otišao u Olimpijakos, dok je na korak od odlaska i Hasijel Rivero.

Prema informacijama iz Izraela, "Papi" je na korak od povratka u Makabi iz Tel Aviva - klub za koji je igrao baš prije nego što je ljetos stigao na Mali Kalemegdan na kome se nije proslavio u prethodnih godinu dana.

Vidi opis Neće ni dočekati novog trenera? Sprema se još jedan odlazak iz Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Makabi je zainteresovan za Riverove usluge i razmatra mogućnost da vrati bivšeg igrača pred narednu sezonu. Posljednjih dana, pošto je Crvena zvezda eliminisana iz domaćeg plej-ofa i završila sezonu, dvije strane su započele pregovore", navodi se u tekstu portala "Israel Hayom" koji detaljno prati dešavanja u Makabiju.

Inače, Rivero ima ugovor sa Zvezdom za narednu sezonu, ali s obzirom da je veći dio 2025/26 propustio zbog povrede - i nije uspio da se etablira kod prošlog trenera - teško je očekivati da će se nešto promijeniti kod Ibona Navara.

"U Makabiju čekaju odluku Crvene zvezde o Riverovom statusu i žele da ga angažuju, između ostalog zbog njegove povezanosti sa trenerom i dobrog poznavanja sistema igre. Sa druge strane, i kubanski centar je poslao slične poruke i izrazio želju da se vrati u klub", dodaje se.

Rivero (32) je inače dvije godine igrao za Makabi iz Tel Aviva, a u dresu Zvezde nije uspio da ponovi igre iz Izraela. Tako je na devet nastupa u Evroligi prosječno bilježio 4,8 poena i 1,7 skokova po meču.