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Albanac koji je vrijeđao Srbe potpisao za Spartak iz Moskve

Albanac koji je vrijeđao Srbe potpisao za Spartak iz Moskve

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novi igrač ruskog velikana je albanski fudbaler Mirlind Daku, koji je na prošlom EP vrijeđao Srbe i ima tetovažu teroriste Ramadanija.

Albanac koji je vrijeđao Srbe potpisao za Spartak iz Moskve Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Albanski fudbaler Mirlind Daku (28) novi je napadač Spartaka iz Moskve, zvanično je potvrđeno. Igrač rođen u Srbiji, bivši reprezentativac "Kosova" stigao je iz Rubina i bio je prethodnih godinama u centru pažnje i zbog glasnih uvreda na račun Srba, izrečenih na Evropskom prvenstvu 2024.

Tada je poslije remija protiv Hrvatske u Hamburgu Mirlind Daka uzeo megafon i vikao: "P*ka im materina, Srbima i Makedoncima".

Fudbaler rođen u Gnjilanu tada je pokazao i tetovažu na svom tijelu, posvećenu Agimu Ramadaniju, "Katani". U pitanju je terorista takozvane Oslobodilačke vojske Kosova, koji je učestvovao u nizu napada na srpsku vojsku i policiju na Kosovi Metohiji krajem devedesetih.

Na Dakuovim leđima je uz taj nadimak teroriste i kamen i broj "138", čime je simbolizovana granica Srbije, nekadašnje Jugoslavije i Albanije. Prema tumačenju Albanaca, ta granica je nestala i Daku je toj tvrdnji posvetio i tetovažu, koju će navijači Spartaka moći da vide kada bude skinuo dres.

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Ovako se Daku "izvinio" za vrijeđanje Srba

Na Evropskom prvenstvu 2024. on je zbog svog širenja mržnje suspendovan na dvije utakmice, a u svom "izvinjenju" je pokušao da objasni svoj gest.

"Zdravo svima. Prvo, želim da se zahvalim svima koji su nas podržali u dobrim i teškim momentima tokom Evropskog prvenstva. Kao i svaki fudbaler u tim momentima su emocije na drugom nivou, to može da se razumije samo na terenu i teško je objasniti osećaj igranja za nacionalni tim, za te sjajne navijače koji nam daju bezgraničnu ljubav. To je naš prvi moto, "volimo Albaniju bez granica". Ako sam uvrijedio nekoga tokom posle meča sa Hrvatskom, uticaj utakmice je uzeo maha. Nastaviću da radim zajedno sa cijelom grupom da bismo stigli do naših snova. Oproštaj je muški i ja osjećam moralnu i profesionalnu obavezu da uradim to, za sve koji su povrijeđeni. S poštovanjem, Mirlind Daku", navodi se u sramnom tekstu "izvinjenja".

Prešao u Spartak za bogatstvo

Mirlind Daku je postao igrač Spartak Moskve poslije tri godine provedene u Rubinu iz Kazanja. U dresu tog tima dao je 38 golova na 93 nastupa u tamošnjoj Premijer ligi, a Moskovljani su ga kupili za čak 11 miliona evra.

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Tagovi

fudbal Spartak Moskva Mirlind Daku transferi

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