Vladimir Jugović ulazi u Skupštinu FSS

Vladimir Jugović će uskoro ući u Skupštinu Fudbalskog saveza Srbije.

Izvor: MN PRESS

Vladimir Jugović će ući u Fudbalski savez Srbije, ovoga puta u svojstvu delegata u Skupštini FSS. Nekada proslavljeni reprezentativac naše države i fudbaler zlatne generacije Crvene zvezde koja je osvojila Ligu šampiona 1991. godine tako će nastaviti angažman u srpskom fudbalu, prenosi "Telegraf".

On je u posljednje vrijeme bio savjetnik predsjednika Vojvodine Dragoljuba Zbiljića, a sada će kao predstavnik OFK Vršca. Do sada je Zoran Kostadinov bio u Skupštini ispred Vrščana, ali se to mijenja.

Naravno da to nije slučajno jer je OFK Vršac već neko vrijeme filijala Vojvodine, a Jugović je upravo zadužen za selekciju i rad sa igračima u mlađim kategorijama.

Ponikao je u Crvenoj zvezdi Vladimir Jugović, bio je kratko na pozajmici u Radu, a onda je redom igrao za velikane. Sampdorija, Juventus, Lacio, Atletiko Madrid, Inter i Monako prije odlaska u Admiru i Alen. Za SR Jugoslaviju upisao je 41 nastup i dao tri gola.

(MONDO)

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