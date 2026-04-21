Vladimir Jugović na treningu Vojvodine uoči meča s Partizanom

Vladimir Jugović na treningu Vojvodine uoči meča s Partizanom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Vladimir Jugović, prvi savjetnik Dragoljuba Zbiljića, podršao ekipu Vojvodine uoči derbija protiv Partizana (srijeda, 17 časova)

vladimir jugovic na treningu vojvodine pred partizan Izvor: Instagram/fk_vojvodina

Legendarni vezista Crvene zvezde Vladimir Jugović, šampion Evrope i svijeta sa crveno-bijelima, bio je u srijedu na treningu Vojvodine. Dan uoči meča sezone, derbija protiv Partizana, on je podržao ekipu zajedno sa predsjednikom kluba Dragoljubom Zbiljićem.

Jugović se vratio ove sezone u srpski fudbal u ulozi savjetnika predsjednika Vojvodine Zbiljića. On je nedavno objasnio ulogu čuvenog srpskog igrača, prvaka Evrope i svijeta sa Zvezdom i Juventusom.

"Vladimir Jugović je moj prvi savjetnik, nije na klupskoj funkciji, ali je prisutan na svim utakmicama kadeta. U Srbiji to traje već šest, sedam mjeseci i imamo kompletno skautiranu Kadetsku ligu Srbije, jer gledamo u budućnosti kako ne bismo morali da dovodimo momke poput Serija i Bamidelea, nego da to budu naši proizvodi iz škole", rekao je Zbiljić u podkastu "2x45".

"Želimo po generacijama i po svim linijama tima da imamo sve što nam je potrebno i tu nam Jugović dosta pomaže. Nije došao sam, ima dosta pomoćnika sa sobom, tako da očekujem ozbiljnost", objasnio je čelnik Voše.

Vojvodina ulazi u derbi protiv Partizana kao trećeplasirana, sa dva boda manje od Partizana i sa prilikom da pobjedom preuzme mjesto "broj dva" pet kola prije kraja Superlige Srbije.

