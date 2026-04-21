Vladimir Jugović na treningu Vojvodine uoči meča s Partizanom

Vladimir Jugović, prvi savjetnik Dragoljuba Zbiljića, podršao ekipu Vojvodine uoči derbija protiv Partizana (srijeda, 17 časova)

Legendarni vezista Crvene zvezde Vladimir Jugović, šampion Evrope i svijeta sa crveno-bijelima, bio je u srijedu na treningu Vojvodine. Dan uoči meča sezone, derbija protiv Partizana, on je podržao ekipu zajedno sa predsjednikom kluba Dragoljubom Zbiljićem.

Jugović se vratio ove sezone u srpski fudbal u ulozi savjetnika predsjednika Vojvodine Zbiljića. On je nedavno objasnio ulogu čuvenog srpskog igrača, prvaka Evrope i svijeta sa Zvezdom i Juventusom.

"Vladimir Jugović je moj prvi savjetnik, nije na klupskoj funkciji, ali je prisutan na svim utakmicama kadeta. U Srbiji to traje već šest, sedam mjeseci i imamo kompletno skautiranu Kadetsku ligu Srbije, jer gledamo u budućnosti kako ne bismo morali da dovodimo momke poput Serija i Bamidelea, nego da to budu naši proizvodi iz škole", rekao je Zbiljić u podkastu "2x45".

"Želimo po generacijama i po svim linijama tima da imamo sve što nam je potrebno i tu nam Jugović dosta pomaže. Nije došao sam, ima dosta pomoćnika sa sobom, tako da očekujem ozbiljnost", objasnio je čelnik Voše.

Vojvodina ulazi u derbi protiv Partizana kao trećeplasirana, sa dva boda manje od Partizana i sa prilikom da pobjedom preuzme mjesto "broj dva" pet kola prije kraja Superlige Srbije.

