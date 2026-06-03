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Dušan Vlahović napušta Juventus: Na njemu neće zaraditi ni dinara, evo i zašto

Dušan Vlahović napušta Juventus: Na njemu neće zaraditi ni dinara, evo i zašto

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dušan Vlahović će na ljeto da napusti Juventus kao slobodan igrač. Nije pronašao zajednički jezik sa klubom za produžetak saradnje.

Dušan Vlahović napušta Juventus Izvor: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dušan Vlahović (26) napušta Juventus na ljeto. I odlazi kao slobodan agent. Mjesecima unazad pričalo se o produžetku ugovora, pregovorima oko plate, smanjenju zahtjeva koje je tražio klub. Na kraju zajednički jezik ipak nije pronađen.

"Vlahović je odbio ponudu Juventusa za produžetak ugovora. Napadač će napustiti klub kao slobodan agent", napisao je italijanski novinar Nikolo Skira koji je prenio informaciju o odlasku.

Prema specijalizovanom sajtu za transfere "Transfermarkt", Vlahovićeva vrijednost procjenjuje se na 35 miliona evra. To znači da će italijanski tim ostati "bez dinara" ako ne dođe do obrta i produžetka ugovora u narednom periodu.

Njegov ugovor ističe 30. juna 2026. godine što znači da je ostalo manje od mjesec dana. Dakle, mogao bi da bira klub vrlo brzo i da se oproba možda i u nekoj drugoj ligi. Ove sezone imao je dosta problema i sa povredama pa je na 19 mečeva u Seriji A dao sedam golova.

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Tagovi

Dušan Vlahović Juventus

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