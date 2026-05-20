logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dušan Vlahović i Liga šampiona na Olimpiku? Isplivao plan velikana

Dušan Vlahović i Liga šampiona na Olimpiku? Isplivao plan velikana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Roma hoće Dušana Vlahovića.

roma hoce dusana vlahovica Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski napadač Dušan Vlahović (26) mogao bi da pređe u Romu, objavio je italijanski novinar Orazio Akomando sa "Sportmediaseta". U Rimu prate situaciju oko centarfora Juventusa i svjesni su da mu ovog ljeta ističe ugovor, koji i dalje nije produžen. Ta okolnost ostavlja veliki prostor za nagađanja jer se sezona završava ove sedmice, a on za mjesec i po neće imati klub, ali je sigurno da će se stvari uskoro promijeniti.

Roma će za vikend imati "meč loptu" za povratak u Ligu šampiona poslije čak sedam godina. Ako pobijede Veronu u gostima u nedjelju od 20.45 časova, igrači Đanpjera Gasperinija ostvariće veliki cilj za ovu sezonu i klubu će biti pojačana pregovaračka pozicija.

Vlahović se u većem dijelu svoje posljednje sezone ugovora sa Juventusom oporavljao od povrede i operacije, pa je ukupno propustio čak 25 kola Serije A. Za to vrijeme, u Romi je najbolji strijelac bio holandski centarfor Donijel Malen (27) sa 13 golova, koje je postigao od dolaska na pozajmicu iz Aston Vile prošle zime. Uz pretpostavku da će ostati i da će "vučica" aktivirati klauzulu o kupovini, sljedeće sezone bi Vlahović mogao da mu bude konkurencija, a tu je i "devetka" Artjom Dovbik (28), Ukrajinac koji je došao 2024. kao prvi strijelac španske lige, ali je i njemu ovu sezonu potpuno pokvarila povreda zadnje lože, od koje se oporavio tek prošle nedjelje i zaigrao u "Derbiju dela Kapitale" protiv Lacija. Dovbikov ugovor sa Romom ističe 2029.

Sve priče o transferima i konceptu ekipe za sljedeću sezonu sigurno će biti odložene do kraja meča protiv Verone, koji bi mogao da oblikuje i prelazni rok i čitavu takmičarsku 2026/27 nekadašnjeg šampiona Serije A.

Bonus video: 

Pogledajte

00:27
Dušan Vlahović gol Fiorentini
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Roma Dušan Vlahović Juventus Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC