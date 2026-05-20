Dušan Vlahović i Liga šampiona na Olimpiku? Isplivao plan velikana

Roma hoće Dušana Vlahovića.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski napadač Dušan Vlahović (26) mogao bi da pređe u Romu, objavio je italijanski novinar Orazio Akomando sa "Sportmediaseta". U Rimu prate situaciju oko centarfora Juventusa i svjesni su da mu ovog ljeta ističe ugovor, koji i dalje nije produžen. Ta okolnost ostavlja veliki prostor za nagađanja jer se sezona završava ove sedmice, a on za mjesec i po neće imati klub, ali je sigurno da će se stvari uskoro promijeniti.

Anche la Roma sta monitorando la situazione di Dusan Vlahovic.@sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91)May 20, 2026

Roma će za vikend imati "meč loptu" za povratak u Ligu šampiona poslije čak sedam godina. Ako pobijede Veronu u gostima u nedjelju od 20.45 časova, igrači Đanpjera Gasperinija ostvariće veliki cilj za ovu sezonu i klubu će biti pojačana pregovaračka pozicija.

Vlahović se u većem dijelu svoje posljednje sezone ugovora sa Juventusom oporavljao od povrede i operacije, pa je ukupno propustio čak 25 kola Serije A. Za to vrijeme, u Romi je najbolji strijelac bio holandski centarfor Donijel Malen (27) sa 13 golova, koje je postigao od dolaska na pozajmicu iz Aston Vile prošle zime. Uz pretpostavku da će ostati i da će "vučica" aktivirati klauzulu o kupovini, sljedeće sezone bi Vlahović mogao da mu bude konkurencija, a tu je i "devetka" Artjom Dovbik (28), Ukrajinac koji je došao 2024. kao prvi strijelac španske lige, ali je i njemu ovu sezonu potpuno pokvarila povreda zadnje lože, od koje se oporavio tek prošle nedjelje i zaigrao u "Derbiju dela Kapitale" protiv Lacija. Dovbikov ugovor sa Romom ističe 2029.

Sve priče o transferima i konceptu ekipe za sljedeću sezonu sigurno će biti odložene do kraja meča protiv Verone, koji bi mogao da oblikuje i prelazni rok i čitavu takmičarsku 2026/27 nekadašnjeg šampiona Serije A.

Bonus video:

Pogledajte 00:27 Dušan Vlahović gol Fiorentini Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)