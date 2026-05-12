logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Italija bruji zbog oca Dušana Vlahovića: Povukao potez koji je naljutio Juventus

Italija bruji zbog oca Dušana Vlahovića: Povukao potez koji je naljutio Juventus

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski fudbaler Dušan Vlahović je sve dalje od Juventusa, javljaju italijanski mediji. Razlog je njegov otac.

otac dusana vlahovica tajno pregovarao italijani sve otkrili Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović se vratio na teren poslije dugog perioda. Povreda, pa još jedna...Čini se da je srpski igrač iz svih problema izlazio jači, zbog toga je ostanak u Juventusu bio želja obje strane, ali čini se da od saradnje i naredne sezone neće biti ništa, pošto italijanski mediji izvještavaju da je otac srpskog fudbalera paralelno pregovarao o budućnosti sina sa drugim timovima, što je maksimalno udaljilo Juventus od potencijalnih dogovora.

Dušan Vlahović i Juventus su tema koja je posljednjih godinu dana intenzivno prisutna u medijima. Najavljivao se ostanak, potom odlazak u Barselonu, Real Madrid ili Bajern. Najveći problem u pregovorima bile su finansije, pošto je "stara dama" željela da smanji prihode Srbinu. Ponuda Juventusa i dalje je sedam miliona evra po sezoni. Međutim, sprski napadač je posljednjih nedelja dokazao da je igrač za velike uloge, pa samim tim i za velike ugovore.

Italijanski mediji su i ranije nagovještavali da Vlahović odlaže dogovor sa Juventusom, jer zna da od drugih klubova može da dobije znatno bolju ponudu. Na sve to, naglašava se i da se otac Dušana Vlahovića sastao sa Bajernom iz Minhena i da je tema bio transfer u Njemačku, tvrdi "Korijera delo Sport".

Trenutno se prikupljaju informacije, ali prema pisanju Italijana - Vlahović i Juventus su sve dalje dogovoru, a sve bliže rastanku.

Osim o Vlahoviću u Juventusu se debatuje i o Bernardu Silvi, koji nosi dres Mančester sitija, a koji bi mogao da zamijeni Vlahovića. "Stara dama" je najviše zainteresovana za Portugalca, ali u trci su i Real Madrid, kao i Barselona. Čini se da napadač Sitija nema namjeru da ostane u Premije ligi, a kako PSŽ i Bajern imaju drugačije filozofije, Silva je idealan za neka od tri navedena kluba iz Španije i Italije.

Bonus video: 

Pogledajte

01:05:33
Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Vlahović Juventus

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC