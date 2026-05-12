Italija bruji zbog oca Dušana Vlahovića: Povukao potez koji je naljutio Juventus

Srpski fudbaler Dušan Vlahović je sve dalje od Juventusa, javljaju italijanski mediji. Razlog je njegov otac.

Dušan Vlahović se vratio na teren poslije dugog perioda. Povreda, pa još jedna...Čini se da je srpski igrač iz svih problema izlazio jači, zbog toga je ostanak u Juventusu bio želja obje strane, ali čini se da od saradnje i naredne sezone neće biti ništa, pošto italijanski mediji izvještavaju da je otac srpskog fudbalera paralelno pregovarao o budućnosti sina sa drugim timovima, što je maksimalno udaljilo Juventus od potencijalnih dogovora.

Dušan Vlahović i Juventus su tema koja je posljednjih godinu dana intenzivno prisutna u medijima. Najavljivao se ostanak, potom odlazak u Barselonu, Real Madrid ili Bajern. Najveći problem u pregovorima bile su finansije, pošto je "stara dama" željela da smanji prihode Srbinu. Ponuda Juventusa i dalje je sedam miliona evra po sezoni. Međutim, sprski napadač je posljednjih nedelja dokazao da je igrač za velike uloge, pa samim tim i za velike ugovore.

Italijanski mediji su i ranije nagovještavali da Vlahović odlaže dogovor sa Juventusom, jer zna da od drugih klubova može da dobije znatno bolju ponudu. Na sve to, naglašava se i da se otac Dušana Vlahovića sastao sa Bajernom iz Minhena i da je tema bio transfer u Njemačku, tvrdi "Korijera delo Sport".

Trenutno se prikupljaju informacije, ali prema pisanju Italijana - Vlahović i Juventus su sve dalje dogovoru, a sve bliže rastanku.

Osim o Vlahoviću u Juventusu se debatuje i o Bernardu Silvi, koji nosi dres Mančester sitija, a koji bi mogao da zamijeni Vlahovića. "Stara dama" je najviše zainteresovana za Portugalca, ali u trci su i Real Madrid, kao i Barselona. Čini se da napadač Sitija nema namjeru da ostane u Premije ligi, a kako PSŽ i Bajern imaju drugačije filozofije, Silva je idealan za neka od tri navedena kluba iz Španije i Italije.

